照大腸鏡驚見「活生生蒼蠅」到處爬！　他崩潰曝：都沒感覺

▲美國一名63歲男子照大腸鏡時發現活生生的蒼蠅。（圖／翻攝journals.lww.com）



記者吳美依／綜合報導

美國密蘇里州出現驚人病例，一名男子接受例行性大腸鏡檢查時，竟被發現腸道裡有一隻「活生生的蒼蠅」。他震驚又茫然地表示，自己沒有任何症狀，也不知道究竟何時把蒼蠅吃下去，就連在場醫師也不敢置信。

根據這篇發表在《美國胃腸病學雜誌》的病例研究，63歲男性患者接受大腸鏡檢查時，原本一切都很順利，卻在大腸頂部的橫結腸區域，發現一隻完整且活生生的蒼蠅。

醫療團隊寫道，「這起病例是一項非常罕見的大腸鏡發現，這隻完整蒼蠅是如何抵達橫結腸，依舊是個謎團。」但他們推測，很可能是患者吃下受汙染的生菜導致。

患者接受問診時坦言，完全不知道蒼蠅如何進入體內，也沒有感覺到任何異常或症狀。他在照大腸鏡之前，嚴格遵照醫囑禁食，雖然禁食前吃了披薩與生菜，但不記得食物裡出現蒼蠅。

《每日郵報》指出，蒼蠅有時會在蔬果裡產卵，而在極少數情況下，其卵與幼蟲能夠逃過胃酸腐蝕，在人類腸道裡孵化，最終造成感染，這在醫學上被稱為「胃腸道蠅蛆病」（intestinal myiasis）。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資訊，一些患者沒有任何症狀，另一些人可能會出現腹痛、嘔吐與腹瀉。