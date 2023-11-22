　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

35度高溫進行比賽　14歲少年「上場跑5分鐘」突然倒斃足球場上

35度高溫進行比賽　14歲少年「上場跑5分鐘」突然暴斃足球場。（圖／翻攝自推特／Argentinos Juniors）

▲少年突然倒在足球場上身亡。（圖／翻攝自推特／Argentinos Juniors

記者李振慧／綜合報導

阿根廷14歲少年奧古斯丁(Agustin Lazarte)近來在圖庫曼省耶爾瓦布埃納(Yerba Buena)當地球場比賽時，才上場5分鐘便突然倒在球場上，被人發現心肺功能停止，搶救後不治身亡。由於當天氣溫高達35度，引發家長提出應該讓球賽更改時間的要求。

這起不幸事件發生在18日上午11時15分左右，身為阿根廷青年隊(Argentinos Juniors)足球員的奧古斯丁，當時正在足球場上與圖庫曼聖馬丁競技俱樂部(Club Atletico San Martin)展開比賽，然而比賽開始沒有多久，他在球場上奔跑時突然倒下。

目擊者表示，奧古斯丁倒下後，由於現場沒有任何醫護人員，最後被人開車幫忙送醫，可是抵達醫院時已經身亡。醫院表示，奧古斯丁當天上午11時因為心肺功能停止被緊急送醫，進行CPR搶救後，他沒有任何反應，隨後與警方聯繫，於下午5時將遺體送去進行驗屍。

事件引發家長抗議，要求足球賽應該要移到氣溫比較不炎熱的時段舉行。足球隊也對這起事件發表哀悼，並對死者與家屬致意，將暫停相關比賽。奧古斯丁的死因仍在調查中。

ET快訊
美麗島最新民調！三腳督、四腳督侯友宜皆居二　快追平賴清德
LIVE／黃珊珊拒重讀9份民調　侯辦派4學者開記者會回應
中職2024賽程出爐！開幕戰在大巨蛋？台鋼雄鷹首戰對樂天桃猿
快訊／新北果菜公司爆菜蟲！異常交易達1.3億　搜索約談10多
快訊／輔大女學生教室墜樓！　緊急送醫
酸柯文哲「哭啥哭」　趙少康喊話藍白破局戰到底：國民黨也會贏
快訊／OpenAI宣布：「ChatGPT之父」阿特曼回鍋擔任
快訊／柯文哲公布「民眾黨不分區立委」　34席名單一次看
民眾黨堅持3比3民調　侯辦：白內參民調負責人與協商專家「同一
邵雨薇「突PO激辣婚紗照」！　美哭閨蜜張景嵐：先嚇到
民眾黨不分區名單生變！曼都董座婉拒　「戰狼小姊姊」陳智菡遞補

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女被劫車「扯斷手臂」拖行　鄰居目睹她半裸曝屍街上：太羞辱人

女住家地下室發現詭異密室　「牆上一堆小手印」網嚇壞：快報警

女遊客在懸崖開心自拍　導遊在她眼前「突然被雷劈」奪命畫面曝

試膽玩通靈板「突然下指令殺人」　17歲男遭3好友殺害全身赤裸亡

女抱9個月女兒踩到電線「衣服瞬間起火」　夫目睹2人觸電燒死

河道找到22歲失蹤女屍體「遭割喉殺害」　警跨國逮捕逃亡7天男友

快訊／閃電回歸！　「ChatGPT之父」阿特曼發文：我愛OpenAI

快訊／OpenAI宣布：「ChatGPT之父」阿特曼回鍋擔任執行長

照大腸鏡驚見「活生生蒼蠅」到處爬！　他崩潰曝：都沒感覺

金正恩笑開懷！衛星發射成功「一償宿願」　滿頭白髮照曝光

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

退休公務員夾1450隻娃娃　換到iPhone15還做公益！

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

男路邊撿到小豬想收編　警幫帶回「ㄍㄡˊ整路」

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

知名火鍋店驚傳暴力事件！ 女員工疑遭老闆重搧3巴掌

視線死角？娃娃車遭撞視角曝　2女童頭骨折進加護病房觀察

快訊／閃電回歸！　「ChatGPT之父」阿特曼發文：我愛OpenAI

快訊／OpenAI宣布：「ChatGPT之父」阿特曼回鍋擔任執行長

照大腸鏡驚見「活生生蒼蠅」到處爬！　他崩潰曝：都沒感覺

金正恩笑開懷！衛星發射成功「一償宿願」　滿頭白髮照曝光

逼宮OpenAI！700員工威脅跳槽　微軟表態：願聘請所有人

快訊／太平洋島國萬那杜發生規模6.7地震

小飛機墜落「購物中心停車場」　民眾驚恐圍觀大火1飛行員喪生

日本最美花魁！23歲正妹年賺上億台幣　令和第一女公關宣布引退

35度高溫進行比賽　14歲少年「上場跑5分鐘」突然倒斃足球場上

裸女大鬧機場！嗨翻彈跳「渾圓狂晃」　下秒尖叫撲向旅客

新住民家庭教育課程分享趣聞　「貓年」出生的一定是越南人

陸品牌羽絨外套要價3.2萬元！　網嘆：直逼月薪的價格

金士頓2022全球通路SSD市占率達28%　六度蟬聯冠軍

《咒術》聲優「諏訪部順一」談配音過程：宿儺聲線讓我煩惱很久

列民眾黨不分區第一　黃珊珊：監督國政、嚴審預算、反映民意

工研院首創3D列印口顎彌補物　成功案例改編微電影

喊話力拚巴黎奧運參賽資格　潘政琮：比4大賽還重要

代表民眾黨任不分區　黃國昌：在國會打造強力的監督部隊

絕美「大西洋海神」現蹤！宛如藍色寶可夢　海科館急喊：有毒別摸

台語歌后驚喜宣布「再婚」！　續33年情緣甜認：當幸福媳婦

英短貓逛賣場突變臉哈氣　媽轉頭傻眼：照片而已...

國際熱門新聞

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

裸女大鬧機場　嗨翻彈跳渾圓狂晃

女抱9個月女兒踩到電線　丈夫面前觸電燒死

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

BLACKPINK驚喜合體　現身白金漢宮國宴

日最美花魁年收破億　入行4年宣布引退

研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

泰國湧現中國行乞大軍！驚人月收曝光

剛果募兵活動700人狂擠　踩踏31死、140傷

朱長生遭綑綁殺害　泰警在房間查出大量偽鈔

即／OpenAI宣布：阿特曼回鍋擔任執行長

Fed會議記錄傳「鷹訊」　美股收黑

更多熱門

相關新聞

阿根廷球迷遭暴打　梅西率整隊退場

阿根廷球迷遭暴打　梅西率整隊退場

「球王」梅西(Lionel Messi)今日率阿根廷國家隊出戰2026年世界盃資格賽，開賽前卻發生巴西警察毆打阿根廷球迷的暴力事件，在試圖制止巴西警察無效後，梅西「搖手指」示意全隊退場回到休息室，阿根廷門神馬丁尼茲(Emiliano Martinez)甚至試圖出手「教訓」維安人員，場面一度陷入混亂。

快訊／中華男足世足資格賽1球飲恨大馬

快訊／中華男足世足資格賽1球飲恨大馬

阿根廷新任總統超狂事蹟曝！極愛「3P」　自認密宗性愛大師

阿根廷新任總統超狂事蹟曝！極愛「3P」　自認密宗性愛大師

台馬大戰明開踢！中華主帥：要注意我們

台馬大戰明開踢！中華主帥：要注意我們

極右派「阿根廷川普」領先逾10％勝選

極右派「阿根廷川普」領先逾10％勝選

關鍵字：

球場足球Agustin Lazarte阿根廷

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

小S老公夜店極樂4hrs「啦啦隊女神+3女陪玩」！

《全明星》凱莉結婚了

生完小孩6年只愛愛2次！內行揭殘酷內幕

吳亦凡案驚爆大逆轉！8未成年受害女全是假的

小6女童「絕食威脅父母」出國玩：沒錢就去借

新竹女遭輪姦逼簽本票　險淪40萬豬仔被賣

海倫清桃來台10多年變富婆！捲款上億「再騙40萬加盟金」

即／牛仔布大廠年興宣布後龍廠停工：虧2.2億元

好市多黑五驚見「APPLE筆電」下殺

即／彰化娃娃車2孩重傷　2歲女童遭拋飛車外

SBL打假球！　吳季穎聯手女友海撈3000萬賭金手法曝光

快訊／重比9民調？黃珊珊婉拒侯友宜

高三妹逛街一半當街被殺！兇手也是高中生

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

「小雪」來了！6生肖運勢最強

更多

最夯影音

更多
陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論
重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

退休公務員夾1450隻娃娃　換到iPhone15還做公益！

退休公務員夾1450隻娃娃　換到iPhone15還做公益！

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面