35度高溫進行比賽　14歲少年「上場跑5分鐘」突然倒斃足球場上

▲少年突然倒在足球場上身亡。（圖／翻攝自推特／Argentinos Juniors）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷14歲少年奧古斯丁(Agustin Lazarte)近來在圖庫曼省耶爾瓦布埃納(Yerba Buena)當地球場比賽時，才上場5分鐘便突然倒在球場上，被人發現心肺功能停止，搶救後不治身亡。由於當天氣溫高達35度，引發家長提出應該讓球賽更改時間的要求。

這起不幸事件發生在18日上午11時15分左右，身為阿根廷青年隊(Argentinos Juniors)足球員的奧古斯丁，當時正在足球場上與圖庫曼聖馬丁競技俱樂部(Club Atletico San Martin)展開比賽，然而比賽開始沒有多久，他在球場上奔跑時突然倒下。

目擊者表示，奧古斯丁倒下後，由於現場沒有任何醫護人員，最後被人開車幫忙送醫，可是抵達醫院時已經身亡。醫院表示，奧古斯丁當天上午11時因為心肺功能停止被緊急送醫，進行CPR搶救後，他沒有任何反應，隨後與警方聯繫，於下午5時將遺體送去進行驗屍。

事件引發家長抗議，要求足球賽應該要移到氣溫比較不炎熱的時段舉行。足球隊也對這起事件發表哀悼，並對死者與家屬致意，將暫停相關比賽。奧古斯丁的死因仍在調查中。