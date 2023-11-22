台男遭「行刑式槍決」！柬埔寨警方逮捕多名嫌犯　已鎖定主謀身分

▲ 台男在柬埔寨遭行刑式槍決。（圖／翻攝自柬中時報）

記者陳宛貞／綜合外電報導

柬埔寨波比市7日驚傳一名男子遭行刑式槍決後陳屍車上，經查死者身分為台籍50歲男子吳家鋆，從事電信詐騙超過20年。案發逾2周後，當地警方透露最新案情，稱已有部分重要涉案人員被捕，且已掌握主謀與槍手身分，正全力進行追捕。

柬埔寨班迭棉吉省警察局局長盛洛中22日向《柬中時報》說明，警方高度重視這起事件，尋獲吳男遺體後積極調查，已掌握多條重要線索及主謀、槍手身分，並已逮捕部分重要涉案人員，相信很快就會破案。但因案件仍在偵查中，無法公開落網嫌犯身分及人數。

吳男於本月7日被發現陳屍於波比市一處荒地，當時遺體已腫脹發黑。法醫判斷他在5日遇害，坐在副駕駛座上遭人近距離槍殺，後腦、右眼及太陽穴被子彈擊中。警方懷疑槍手當時和吳男一起坐在車上，犯案動機可能與吳男涉嫌非法網路賭博及詐騙有關。

台灣警政署刑事局國際科已證實死者就是吳男，據悉他早年在台灣因從事電信詐騙被判刑1年2個月，在台詐騙界輩分頗高，堪稱電話詐欺祖師級人物，2010年在台中成立電信詐騙集團，軍事化管理集團成員，短短2個月騙中國大陸民眾匯款千萬元新台幣。他近年頻頻出境赴東南亞地區，疑似在當地繼續主持詐騙機房或進行犯罪教學，未料在異鄉淪為槍下亡魂。