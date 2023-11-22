嚴懲北韓發射衛星！　南韓軍方：今下午重啟邊境偵察活動

▲南韓國防部長申源湜22日出席臨時國務會議。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）不顧南韓軍方的鄭重警告和國際的反對，強行於昨日（21）晚間發射軍事偵察衛星。對此，南韓政府在召開臨時國務會議後，決定將停止《九一九軍事協議》的部分項目效力。南韓國防部則證實，將從今日（22）日下午起，停止協議內容針對「禁航區域」設定的部分。

根據南韓《韓聯社》，南韓國防部國防政策室長許泰根（音譯）於22日上午出席記者會，宣布今早國家安全保障會議（NSC）常任委員會的討論結果，表示委員會已經決定讓《九一九軍事協議》第一條第3項失效，在政府向北韓單方面告知後，將從即日起下午3時（台灣時間下午2時）停止關於禁航區域設定的條約效力。

許泰根表示，「北韓發射軍事偵察衛星的舉動，不僅明顯違反聯合國安理會決議中，關於禁止北韓利用彈道飛彈技術發射飛彈的內容，同時也是威脅我國國家安全的重大挑釁。北韓這種舉動，不僅意圖、且反覆地違反過去以來南北雙方簽下的多數協議，甚至更讓《九一九軍事協議》變得有名無實，再次證明北韓並無遵守雙方協議的意願。」

許泰根指出，《九一九軍事協議》關於禁航區域的設定，限縮了南韓軍方在雙方交界處對於預防北韓軍挑釁行為的偵察活動；然而北韓卻反而透過發射軍事偵察衛星，強化對於南韓軍的監控和偵察。

許泰根認為，南韓政府決定停止《九一九軍事協議》部分項目效力的主因在於北韓政權，強調停止協議部分效力，是從北韓核武、導彈威脅與各種挑釁行為中守護國民生命安全的必要項目，而一旦北韓發起任何挑釁行為，則南韓軍將透過穩健的韓美聯合防衛態勢，即刻、且強力嚴懲北韓。