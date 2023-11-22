南韓撕毀《九一九軍事協議》　譴責北韓發射偵察衛星

▲北韓21日晚間10時50分從西海衛星發射場，發射運載火箭「千里馬-1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

即便先前南韓軍方已經「鄭重警告」，北韓（朝鮮）仍執意於昨日（21）晚間10時50分透過運載火箭發射軍事偵察衛星，明顯違反聯合國安理會決議。為了應對國防安全可能面臨的威脅，南韓政府決定停止《九一九軍事協議》的部分效力，重新恢復邊境的偵察工作，並由總統尹錫悅批准。

根據南韓《韓聯社》，目前南韓總統尹錫悅政在英國進行國是訪問，因此今日（22）上午的臨時國務會議由總理韓悳洙主持。對於北韓不顧國際社會反對、強行發射軍事偵察衛星，在韓悳洙所主持的臨時國務會議下，南韓政府決定通過停止《九一九軍事協議》部分項目效力的決定，並由尹錫悅在英國當地以電子方式批准。

▲南韓國務總理韓悳洙22日上午召開臨時國務會議，決定中止《九一九軍事協議》部分項目效力。（圖／達志影像／newscom，下同）

韓悳洙在會議上表示，「（我方）決定停止《九一九軍事協議》的部分效力，直到南北雙方再度恢復信賴關係為止。這對我國國防安全而言是一項必要的舉措、在我國法律上也是正當的舉措。（北韓發射軍事偵察衛星）不僅明顯違反聯合國安理會決議，也對我國國防安全構成直接性的挑釁。」

韓悳洙痛批，「（北韓發射衛星的舉動）顯示了，北韓根本無意遵守緩解韓半島（朝鮮半島）軍事緊張狀態、構築雙方信賴關係的《九一九軍事協議》。」

韓悳洙在會議上分享尹錫悅在海外緊急召開的國家安全保障會議（NSC）常任委員會討論結果，表示《九一九軍事協議》對於南韓軍方在兩韓交界地帶的情報監視活動做出限制，只會嚴重阻礙南韓在邊境上的防禦態勢，不僅無法辨別北韓透過長射程砲進行的攻擊，也嚴重限縮南韓軍方的訓練，引發無法守護國民生命安全的後果。

也因此，韓悳洙在會議上表示，將停止《九一九軍事協議》的部分項目效力，也就是立即重新恢復軍事分界線一帶對於北韓的偵察、監控活動，提升對於北韓威脅目標的辨識能力、強化防禦態勢，同時將協議部分項目效力中止的責任歸咎給北韓。

據悉，南韓時任總統文在寅、北韓最高領導人金正恩曾於2018年9月19日在北韓首都平壤簽署《九一九共同宣言》，當中還提及兩韓的軍事協議，包括全面停止陸海空一切的敵對行為、停止軍事分界線附近的軍演、設定飛行禁區等。