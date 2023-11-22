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以哈開戰後首次停火！　第一批人質「最快明天獲釋」

▲▼哈瑪斯俘虜包裹白布的以色列平民，將其載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯用白布包裹以色列平民，載回加薩境內當成人質。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列內閣通過一項協議，預計停火4天換取50名人質的自由，最快明天就可獲釋。總理辦公室已經證實此事，但並未提及以方做出何種讓步，外界猜測可能包括釋放巴勒斯坦囚犯、向加薩運送援助及燃料等。

以色列總理辦公室發布聲明，證實內閣批准協議，「至少50名人質，包括女人與小孩，將在4天期間獲釋，在此期間戰鬥將暫停。」他們預計，每天會有12、13人重獲自由。

另據《以色列時報》，以色列政府認為，除了首批人質以外，哈瑪斯還能再找到另外30人的下落並且釋放，如果更多人員能夠回家，「每多釋放10名人質，（哈瑪斯）就將獲得額外一天的喘息時間。」

▲▼ 以色列人聚集特拉維夫，呼籲政府積極解救人質。（圖／路透）

▲以色列人聚集特拉維夫，呼籲政府積極解救人質。（圖／路透）

以色列總理辦公室也承諾「要把所有人質帶回家」，「以色列政府、以色列國防軍（IDF）與安全部隊將繼續戰鬥，讓所有人質回家，完成殲滅哈瑪斯的任務，並且確保加薩不再對以色列構成任何威脅。」

儘管以色列並未提及任何讓步細節，但外界猜測可能包括釋放巴勒斯坦囚犯、向加薩運送更多燃料及人道援助物資等。美媒Axios更是披露，協議內容包括以色列允許「每天約300輛援助卡車」從埃及進入加薩，以及提供額外的燃料。

Channel 12等以媒報導，如果以色列最高法院沒有提出異議，第一批人質預計明（23）日獲釋。這是因為，在實現協議之前，必須有24小時的等待時間，讓以色列公民有機會要求最高法院阻止釋放巴勒斯坦囚犯。

►►►快訊／以色列內閣表決「通過人質釋放協議」　準備接收50名人質

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關鍵字：

以色列巴勒斯坦哈瑪斯加薩人質

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