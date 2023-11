以哈開戰後首次停火！　第一批人質「最快明天獲釋」

▲哈瑪斯用白布包裹以色列平民,載回加薩境內當成人質。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

以色列內閣通過一項協議,預計停火4天換取50名人質的自由,最快明天就可獲釋。總理辦公室已經證實此事,但並未提及以方做出何種讓步,外界猜測可能包括釋放巴勒斯坦囚犯、向加薩運送援助及燃料等。

以色列總理辦公室發布聲明,證實內閣批准協議,「至少50名人質,包括女人與小孩,將在4天期間獲釋,在此期間戰鬥將暫停。」他們預計,每天會有12、13人重獲自由。

另據《以色列時報》,以色列政府認為,除了首批人質以外,哈瑪斯還能再找到另外30人的下落並且釋放,如果更多人員能夠回家,「每多釋放10名人質,(哈瑪斯)就將獲得額外一天的喘息時間。」

▲以色列人聚集特拉維夫,呼籲政府積極解救人質。(圖/路透)

以色列總理辦公室也承諾「要把所有人質帶回家」,「以色列政府、以色列國防軍(IDF)與安全部隊將繼續戰鬥,讓所有人質回家,完成殲滅哈瑪斯的任務,並且確保加薩不再對以色列構成任何威脅。」

儘管以色列並未提及任何讓步細節,但外界猜測可能包括釋放巴勒斯坦囚犯、向加薩運送更多燃料及人道援助物資等。美媒Axios更是披露,協議內容包括以色列允許「每天約300輛援助卡車」從埃及進入加薩,以及提供額外的燃料。

Channel 12等以媒報導,如果以色列最高法院沒有提出異議,第一批人質預計明(23)日獲釋。這是因為,在實現協議之前,必須有24小時的等待時間,讓以色列公民有機會要求最高法院阻止釋放巴勒斯坦囚犯。

►►►快訊/以色列內閣表決「通過人質釋放協議」 準備接收50名人質

Details on the hostage deal and pause in fighting that was just approved, from @BarakRavid https://t.co/X49wMctYac pic.twitter.com/BdjH9rLHrR