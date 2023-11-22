BLACKPINK驚喜合體！現身白金漢宮出席國宴　查爾斯也大讚

▲BLACKPINK驚喜現身英王國宴。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

南韓總統尹錫悅21日前往英國進行國是訪問，英國國王查理三世（King Charles）也在白金漢宮舉辦國宴款待，而南韓女子天團BLACKPINK的4名成員也合體出席，在白金漢宮長廊留下穿著長禮服的美麗倩影。

▲查理三世21日晚間在白金漢宮舉行晚宴，迎接尹錫悅夫婦與南韓嘉賓。（圖／達志影像／美聯社）



根據BBC報導，查理三世21日晚間在白金漢宮舉行晚宴，迎接尹錫悅夫婦與南韓嘉賓，他也在晚宴中大力讚揚南韓流行文化，提到了BLACKPINK與天團防彈少年團（BTS）。查理三世也幽默地說，自己可能不太懂「江南Style」，尹錫悅則笑稱，自己是披頭四（Beatles）、皇后樂團（Queen）和艾爾頓強（Elton John）的粉絲。

▲查理三世也幽默地說，自己可能不太懂「江南Style」。（圖／達志影像／美聯社）



BBC指出，國是訪問是一種「軟實力」的體現，既有盛大的場面也會有務實的政治討論，而英國在亞太地區與中國關係日漸緊張之際，選擇向南韓鋪開紅毯盛情款待，就是對這個重要盟友與貿易夥伴的尊重。

白金漢宮晚宴上聚集了各大重要人士，除了威爾斯親王（ Prince and Princess of Wales）夫婦外，還有英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。

BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa作為嘉賓，也身穿黑色、白色與藍綠色禮服出席，在白金漢宮長廊留下美麗倩影；不過，英超熱刺（Spurs）擔任隊長的南韓球星孫興慜並未出席。