逼宮OpenAI！700員工威脅跳槽　微軟表態：願聘請所有人

▲ 微軟執行長納德拉20日宣布聘請阿特曼，但目前未成定局。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

OpenAI董事會解雇ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）和共同創始人布羅克曼後掀起內部反彈，逾9成員工以集體跳槽微軟為籌碼，要求董事會辭職。他們聲稱，微軟已表明願意接收任何有意跳槽的OpenAI員工，且承諾提供「與薪資相當的職位」。

BBC報導，OpenAI技術經理（EM）莫利卡瓦（Evan Morikawa）聲稱，770名員工中有743人參與連署，要求董事會辭職並讓阿特曼及布羅克曼復職。若無法滿足員工要求，他們將集體離職。

員工在連署信中聲稱，微軟已經向他們提供工作機會。微軟首席技術長史考特（Kevin Scott）也證實，他告訴OpenAI員工，「若有需要」，微軟會雇用他們擔任「與薪資相符」的職位。

不過阿特曼是否加入微軟仍是未知數，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）向CNBC表示，阿特曼可能不會加入，而OpenAI員工跳槽與否取決於他們，「所以我對兩種選擇都持開放態度。」

微軟據報已經開始在舊金山市中心的LinkedIn辦公室為接收OpenAI數百名員工做準備，該辦公室距離OpenAI總部約3.2公里。知情人士也向CNBC證實，微軟人資及法務人員正在待命，以處理招聘和入職事宜，還準備好辦公空間和Mac電腦。