阿特曼傳與董事會談判「回歸OpenAI」！　微軟已開始準備辦公室

▲ 阿特曼傳出正與董事會討論回歸OpenAI。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）17日被OpenAI董事會解雇，傳出將加入微軟之際，OpenAI逾9成員工連署要求董事會辭職，否則就要集體跳槽微軟。據報阿特曼和OpenAI董事會正協商讓他回鍋，不過微軟也已開始在舊金山為阿特曼的AI團隊準備未來的辦公室。

根據《路透》，《彭博》21日援引消息人士說法報導，OpenAI前執行長阿特曼正和至少一名董事會成員談判復職事宜，也可能以過渡董事會主席身分回歸。該名董事為美國知識型問答網站「Quora」執行長安捷羅（Adam D'angelo），談判還涉及一些投資者。

OpenAI共同創始人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman）在阿特曼被解雇後也宣布辭職，短短3天後，投資OpenAI數十億的微軟20日凌晨宣布聘用阿特曼與布羅克曼，稱他們將和同事一起加入微軟一支新的AI研究小組，但一切似乎還有變數。

阿特曼被下台引發公司內部反彈，逾700名員工要求讓他和布羅克曼復職。臨時執行長希爾（Emmett Shear）據報也向內部人士表態，若董事會無法明確說明解雇阿特曼的原因，他並不打算留任。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）20日晚間受訪，稱OpenAI需要改變治理方式，且暗示微軟有意讓阿特曼與布羅克曼重返OpenAI，「不論阿特曼會在哪裡，都將與微軟合作。」

截至17日為止，OpenAI的4人董事會由安捷羅、麥考莉（Tasha McCauley）、托納（Helen Toner）及首席科學家蘇茨克弗（Ilya Sutskever）組成。《彭博》指出，微軟正討論將向OpenAI提出的治理改革計畫，可能包括擴大董事會規模，並提高對成員的資歷門檻。

儘管OpenAI內鬥未有定局，微軟據報已經開始在舊金山市中心的LinkedIn辦公室為接收OpenAI數百名員工做準備，該辦公室距離OpenAI總部約3.2公里。知情人士也向CNBC證實，微軟人資及法務人員正在待命，以處理招聘和入職事宜，還準備好辦公空間和Mac電腦。