美專家：美中關係隨拜習會回穩　台灣議題成變數

▲美專家認為，拜習會讓兩國關係回穩。（圖／路透社）



文／中央社

上週舉行的「拜習會」有助美中緝毒、軍事溝通，美方專家華自強認為這是戰術突破，兩國關係回穩，但台灣大選、美中科技競爭及明年11月投票的美國大選，將帶來更多考驗。

前國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）說，台灣是美中關係一大問號，也是美國總統拜登（Joe Biden）、中國國家主席習近平15日在加州會晤時堅持己見、最沒有彈性的議題。由於台灣大選明年1月就要投票，雙方各說各話可以理解，但未來台灣議題將「很難管理」。

美國外交政策全國委員會（NCAFP）今天舉辦視訊研討會，邀請多位美國前官員討論「拜習會」對東北亞區域安全的影響。

曾任國務院亞太副助卿的歐亞集團（Eurasia Group）中國董事總經理華自強（Rick Waters）分析，中國承諾管制類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）化學原料，能防止這項議題繼續為美中帶來摩擦；雙方重啟去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後中斷的軍事溝通管道，有助雙邊關係適度回穩。

他形容這是美中力求穩定的「戰術突破」，但沒有改變戰略格局，而且這種戰術「暫停」容易因台灣大選、美中科技競爭及美國大選而消逝，將迅速受到檢驗。

NCAFP旗下亞太安全論壇（FAPS）主任董雲裳說，去年11月印尼峇里島「拜習會」理應讓美中關係回穩，但今年初中國偵察氣球遭美軍擊落事件使進展毀於一旦。過去半年，美中密集高層會談促成這次元首會晤，替雙方持續對話、處理各項議題開闢空間，值得稱許。

台灣總統大選方面，董雲裳說，北京樂見在野整合，但要到24日登記截止才會底定。代表民進黨參選的副總統賴清德如勝選，「會把我們推向另一個必須極力管控台海緊張的循環」。

她說，台海、北韓是未來一年必須密切關注的地方。

根據美中各自「拜習會」紀要，拜登強調美方恪守一中政策，重申美國反對台海任一方片面改變現狀，敦促中方克制在台海的軍事活動。習近平說，美方應將「不支持台獨」表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

董雲裳說，「不支持台獨」是一中政策一部分，美國總統不見得每次都會提。前總統小布希曾說美國「反對台獨」，但外界不認為這是美國官方政策，拜登在「拜習會」上沒有偏離美國長期政策。

她表示：「和平統一對中國來說很重要，因為中方認為美國正在改變一中政策，朝支持兩岸永久分離發展。中方這麼想很危險，因為中方如認為美國揚棄『不支持台獨』、『戰略模糊』傳統政策，就可能提早強行追求統一。中方聲明指美國應支持中國和平統一，顯示他們擔心美國政策鬆動。」

戰略顧問公司「美國全球戰略」（AGS）資深副總裁胡克爾（Allison Hooker）說，亞洲盟友對「拜習會」的反應是鬆一口氣。

她說，「拜習會」不只影響區域安全，更攸關經濟關係。亞洲盟友希望美中緊張已過高峰，關係回穩，讓他們能各自努力與中國打交道，日本首相岸田文雄赴舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會見習近平就是一例。