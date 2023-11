美軍發動空襲！　五角大廈：打擊「伊拉克真主黨旅」2設施

▲伊拉克的阿薩德空軍基地(Ain al-Asad air base)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國國防部22日上午向伊拉克發動新一輪空襲,五角大廈官員指出,這次主要針對伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」所使用的設施。

根據《紐約時報》報導,五角大廈官員表示,美軍在22日上午對伊拉克發動計畫性襲擊,主要目標是摧毀伊拉克真主黨旅(Kataib Hezbollah)所使用的針對美國與聯軍的軍事設施;真主黨旅被認為是伊朗在該地區的代理人。

美國中央司令部(CENTCOM)在X發文證實,美軍對伊拉克2處設施發動空襲,作為伊朗支持組織對美軍襲擊的直接回應,包含伊拉克11月21日使用近程導彈襲擊阿薩德空軍基地(Al Asad Air Base)。

On the morning of November 22 in Iraq, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces conducted discrete, precision strikes against two facilities in Iraq. The strikes were in direct response to the attacks against U.S. and Coalition forces by Iran and Iran-backed groups, including the… pic.twitter.com/HySbSFNlp5