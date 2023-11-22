　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越南開放電子簽拚經濟　台灣躍升「第三大旅客來源國」

▲▼越南今年8月中旬開放電子簽證振興旅遊。（圖／CFP）

▲越南今年8月中旬開放電子簽證振興旅遊。（圖／CFP）

文／中央社記者陳家倫河內22日專電

越南今年8月中旬開放電子簽證，台灣在9月超越美國成為越南第3大旅客來源國。台灣背包客大多肯定越南電子簽證政策，但有人在河內市旅行時不幸被計程車司機敲竹槓，提醒民眾留意。

越南8月15日對台灣開放電子簽證，旅客免去先前須委由業者辦理入境許可的高昂費用。台灣背包客Michael與Peter近日在河內市旅遊受訪時，對越南開放台灣申辦電子簽一事豎起大拇指。

Michael表示，今年5月規劃來越南旅行，當時詢問旅行社發現，光是取得入境許可的代辦費，就要新台幣6000元至1萬元，「當下有點傻眼，比我機票加飯店還要貴」，後來10月自己辦電子簽只花25美元（約新台幣785元）。

電子簽有助旅客省下大把銀子，帶動台灣旅客赴越。根據越南國家旅遊局統計，台灣旅客赴越人次於9月底超越美國，僅次於韓國、中國，成為越南第3大旅客來源國，至10月底累計近67萬台灣旅客人次到訪越南、年增8倍。

▲▼越南今年8月中旬開放電子簽證振興旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南今年8月中旬開放電子簽證振興旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

越南對台灣開放電子簽迄今3個多月，一開始民怨很多，包括無法線上刷卡、國籍被寫成「中國台灣」、審核通過卻沒給簽證、未能在承諾天數內核發簽證等種種問題，目前已逐步做出修改。

Michael指出，申請越南電子簽的工作天數為3天，他一開始將名字以空格隔開，3天後被退件，修改後第3天就成功取得電子簽。他希望越南可以考慮新增中文版的電子簽申請介面，對中文母語者會更友善。

和Michael結伴旅行的Peter表示，這是他第一次來越南，以前用想像的會覺得越南很落後，來了以後發現越南雖不如台灣某些地方繁華，但進步明顯可見，只有交通比較混亂，用路人不太遵守號誌。

越南近來加強打擊旅遊業者敲竹槓、海關人員索討小費等行為，但Peter與Michael仍不幸遇上。Peter回憶，在老城區採買後坐上一輛停在店門口的計程車，3公里路程被索取20萬越南盾（新台幣約260元），殺價後還是付了10萬。

為避免被當肥羊，民眾赴越旅遊最好使用叫車軟體，或請店家、飯店向車行叫車，發生糾紛時才有第三方機構可協助。根據目前行情，河內市計程車起步價及每公里續程費依車行、車型不同介於1萬至1.5萬越南盾不等。

ET快訊
快訊／婉拒侯友宜！黃珊珊：重比9份民調　看不出對合作有什麼幫
娃娃車遭撞影片曝！BMW攔腰鏟落水溝　女童拋飛
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」！　查爾斯點名狂讚
LIVE／侯友宜盼重新檢視9民調　柯文哲派「主戰派」黃珊珊回
「募兵」搶破頭！　剛果31人被踩死、140傷
快訊／以色列通過「人質釋放協議」　6醫院準備接收人質
《原子》范范爆熱戀美女經紀人　超商勾手往下滑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BLACKPINK驚喜合體！現身白金漢宮出席國宴　查爾斯也大讚

南韓最美第一夫人訪英　凱特王妃「露一腿」搶鏡拚美

快訊／以色列內閣表決「通過人質釋放協議」　準備接收50名人質

美軍發動空襲！　五角大廈：打擊「伊拉克真主黨旅」2設施

美專家：美中關係隨拜習會回穩　台灣議題成變數

越南開放電子簽拚經濟　台灣躍升「第三大旅客來源國」

搶鐵飯碗！剛果「募兵活動」700人狂擠　爆踩踏31死、140傷

空中瑞士刀！烏飛行員須半年內學會操駕F-16　搶時間保衛國家

股神巴菲特：已找到「合適人選」接掌波克夏公司

93歲巴菲特豪捐271億元股票　罕見致信股東：我感覺很好

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

退休公務員夾1450隻娃娃　換到iPhone15還做公益！

楊祐寧女兒爆哭..他眼神死XD　冷靜訓話：情緒解決不了問題

載11童！彰化娃娃車遭碰撞　2童重傷轉院治療...共15傷

男路邊撿到小豬想收編　警幫帶回「ㄍㄡˊ整路」

BLACKPINK驚喜合體！現身白金漢宮出席國宴　查爾斯也大讚

南韓最美第一夫人訪英　凱特王妃「露一腿」搶鏡拚美

快訊／以色列內閣表決「通過人質釋放協議」　準備接收50名人質

美軍發動空襲！　五角大廈：打擊「伊拉克真主黨旅」2設施

美專家：美中關係隨拜習會回穩　台灣議題成變數

越南開放電子簽拚經濟　台灣躍升「第三大旅客來源國」

搶鐵飯碗！剛果「募兵活動」700人狂擠　爆踩踏31死、140傷

空中瑞士刀！烏飛行員須半年內學會操駕F-16　搶時間保衛國家

股神巴菲特：已找到「合適人選」接掌波克夏公司

93歲巴菲特豪捐271億元股票　罕見致信股東：我感覺很好

稅收超徵再還稅於民？　 財長：11月已增加還債150億

才買iPhone！小6女童「絕食威脅作業員父母」出國玩：沒錢就去借

米可白超萌舊照吸4.5萬讚　自曝擺臭臉因「不能偷吃口紅」

澎湖西嶼港區釣怪蟹！民眾PO網提問　漁業生物研究中心解惑

進口蛋堆肥、液蛋加工「再流標」　農業部：業者怕被查核

快訊／婉拒侯友宜！黃珊珊：重比9民調恐放大爭端　看不出對合作有幫助

台中房價連漲8年誰在買　不只外地人！在地指「都市傳說」撐場

點水樓新菜單！8800元「松葉蟹蒸肉餅」還有芋艿雞骨醬讓人驚豔

京站週年慶壓軸超殺全館6折起　全館3800送500、刷JCB卡滿12000再送1000

我太太羊水破了！上班尖峰新手爸求助　南警開道5分鐘到診所

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

國際熱門新聞

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

女抱9個月女兒踩到電線　丈夫面前觸電燒死

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

泰國湧現中國行乞大軍！驚人月收曝光

研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

朱長生遭綑綁殺害　泰警在房間查出大量偽鈔

Fed會議記錄傳「鷹訊」　美股收黑

聯準會公布會議紀錄　抗通膨維持高利率一段時間

踩路邊電線致命！　印度媽與9月女當場「倒地著火」

釋放50名人質換停火5天　以總理籲內閣接受條件

即／大馬21間學校收「炸彈威脅」

剛果募兵活動700人狂擠　踩踏31死、140傷

更多熱門

相關新聞

即／大馬21間學校收「炸彈威脅」

即／大馬21間學校收「炸彈威脅」

馬來西亞21間學校21日收到「炸彈威脅」電子郵件，數千名師生被緊急疏散，警方目前已介入展開調查。警察總長指出，已在校園採取安全清理行動，但都沒有發現任何炸彈或具威脅物品。

朱長生遭綑綁殺害　泰警在房間查出大量偽鈔

朱長生遭綑綁殺害　泰警在房間查出大量偽鈔

少女慘遭繼父性侵6年　生母竟要她忍耐

少女慘遭繼父性侵6年　生母竟要她忍耐

村落傳神祕敲門聲　監視器這一幕超嚇人

村落傳神祕敲門聲　監視器這一幕超嚇人

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

關鍵字：

越南旅遊東南亞要聞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

小S老公夜店極樂4hrs「啦啦隊女神+3女陪玩」！

生完小孩6年只愛愛2次！內行揭殘酷內幕

吳亦凡案驚爆大逆轉！8未成年受害女全是假的

新竹女遭輪姦逼簽本票　險淪40萬豬仔被賣

即／牛仔布大廠年興宣布後龍廠停工：虧2.2億元

海倫清桃來台10多年變富婆！捲款上億「再騙40萬加盟金」

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

SBL打假球！　吳季穎聯手女友海撈3000萬賭金手法曝光

即／彰化娃娃車2孩重傷　2歲女童遭拋飛車外

高三妹逛街一半當街被殺！兇手也是高中生

獨／裕隆球員遭搜索前一天全喝茫！

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

YTR犯了基隆大禁忌「碗變臉盆」：本來不信的

陳致遠17歲女兒超正！「被吳宗憲稱讚該出道」

「小雪」來了！6生肖運勢最強

更多

最夯影音

更多
重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說
陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面