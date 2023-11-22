越南開放電子簽拚經濟　台灣躍升「第三大旅客來源國」

▲越南今年8月中旬開放電子簽證振興旅遊。（圖／CFP）



文／中央社記者陳家倫河內22日專電

越南今年8月中旬開放電子簽證，台灣在9月超越美國成為越南第3大旅客來源國。台灣背包客大多肯定越南電子簽證政策，但有人在河內市旅行時不幸被計程車司機敲竹槓，提醒民眾留意。

越南8月15日對台灣開放電子簽證，旅客免去先前須委由業者辦理入境許可的高昂費用。台灣背包客Michael與Peter近日在河內市旅遊受訪時，對越南開放台灣申辦電子簽一事豎起大拇指。

Michael表示，今年5月規劃來越南旅行，當時詢問旅行社發現，光是取得入境許可的代辦費，就要新台幣6000元至1萬元，「當下有點傻眼，比我機票加飯店還要貴」，後來10月自己辦電子簽只花25美元（約新台幣785元）。

電子簽有助旅客省下大把銀子，帶動台灣旅客赴越。根據越南國家旅遊局統計，台灣旅客赴越人次於9月底超越美國，僅次於韓國、中國，成為越南第3大旅客來源國，至10月底累計近67萬台灣旅客人次到訪越南、年增8倍。

▲越南今年8月中旬開放電子簽證振興旅遊。（圖／達志影像／美聯社）



越南對台灣開放電子簽迄今3個多月，一開始民怨很多，包括無法線上刷卡、國籍被寫成「中國台灣」、審核通過卻沒給簽證、未能在承諾天數內核發簽證等種種問題，目前已逐步做出修改。

Michael指出，申請越南電子簽的工作天數為3天，他一開始將名字以空格隔開，3天後被退件，修改後第3天就成功取得電子簽。他希望越南可以考慮新增中文版的電子簽申請介面，對中文母語者會更友善。

和Michael結伴旅行的Peter表示，這是他第一次來越南，以前用想像的會覺得越南很落後，來了以後發現越南雖不如台灣某些地方繁華，但進步明顯可見，只有交通比較混亂，用路人不太遵守號誌。

越南近來加強打擊旅遊業者敲竹槓、海關人員索討小費等行為，但Peter與Michael仍不幸遇上。Peter回憶，在老城區採買後坐上一輛停在店門口的計程車，3公里路程被索取20萬越南盾（新台幣約260元），殺價後還是付了10萬。

為避免被當肥羊，民眾赴越旅遊最好使用叫車軟體，或請店家、飯店向車行叫車，發生糾紛時才有第三方機構可協助。根據目前行情，河內市計程車起步價及每公里續程費依車行、車型不同介於1萬至1.5萬越南盾不等。