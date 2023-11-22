南韓最美第一夫人訪英　凱特王妃「露一腿」搶鏡拚美

▲凱特王妃（左起）、金建希、尹錫悅、威廉王子同框。（翻攝X @DelMody）

圖文／鏡週刊

南韓總統尹錫悅與夫人金建希20日抵達英國，展開4天3夜的國是訪問。第一天他們參加皇家盛宴，英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）到他們在倫敦下榻的酒店迎接。有「時尚資優生」稱號的凱特王妃與「南韓最美第一夫人」金建希同框，相當吸睛。

威廉王子與凱特王妃到酒店迎接尹錫悅夫婦，凱特王妃身穿要價3,000英鎊（約新台幣11萬8,064元）的Catherine Walker紅色斗篷外套，將頭髮梳成一個髻，搭配Gianvito Rossi同色系高跟鞋、Miu Miu手拿包、以及Jane Taylor圓帽，配戴已故婆婆黛安娜王妃的藍寶石、橢圓形耳環。

▲威廉王子和凱特王妃到倫敦的酒店迎接尹錫悅夫婦。（翻攝X @DelMody）

這件Catherine Walker外套凱特王妃在2021年時就穿過，同色系穿搭也被視為在致敬已故女王伊麗莎白二世，她還被捕捉到下車時「露出一雙美腿」的畫面，相當搶鏡。穿西裝的威廉王子則配戴紅色領帶，與妻子的穿著相互呼應。

▲凱特王妃下車時被捕捉到「露一腿」畫面，相當搶鏡。（翻攝X @RoyallyBelle_）

金建希則穿一身灰色長外套，搭配黑色高跟鞋、黑色手拿包，與尹錫悅身上都別有南韓國旗的徽章，優雅婉約。尹錫悅夫婦在威廉與凱特的陪同下，前往騎兵衛隊閱兵場，與國王查爾斯三世（King Charles III）、王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）、首相蘇納克（Rishi Sunak）等人看閱兵儀式。

閱兵儀式現場演奏南韓國歌，通往白金漢宮的林蔭大道上掛滿南韓與英國的國旗，以示歡迎。之後眾人坐馬車回到白金漢宮，預計今晚舉辦皇家晚宴，屆時查爾斯三世和尹錫悅都會發表演說。

▲凱特王妃（右起）、威廉王子、王后卡蜜拉、查爾斯三世、尹錫悅、金建希看閱兵儀式。（翻攝X@RoyalFamily）



▲現場掛滿英國與南韓的國旗。（翻攝X @RoyalFamily）

尹錫悅此次訪英，是為慶祝英韓建交140年，他是繼盧武鉉、朴槿惠之後，第三位前往英國國是訪問的南韓總統。22日他將與蘇納克會談，雙方將簽署唐寧街協議，兩國合作方向包含雙方對北韓核武等，朝鮮半島問題的一致立場，以及攜手應對烏克蘭局勢、印太和中東地區局勢等全球問題。兩國也將啟動協商升級版自由貿易協定FTA，強化安全防衛、科技、經貿等領域的合作。

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