搶鐵飯碗！剛果「募兵活動」700人狂擠　爆踩踏31死、140傷

▲剛果共和國軍隊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

非洲剛果共和國（Republic of Congo）20日晚間發生踩踏事件，當時一座體育場內正在舉行募兵活動，但截止前突然湧入大批年輕人欲登記入伍，結果爆發推擠踩踏，造成31人死亡、逾140人受傷。

根據《路透社》、《美聯社》報導，位於剛果首都布拉薩市（Brazzaville）的奧納諾（Ornano）體育場從14日開始舉行募兵活動，預計招募1500名年齡介於18歲至25歲的年輕入入伍，每天吸引超過700人前往報名，結果不幸於20日登記最後一天發生意外。

目擊者指出，有大批年輕人想要擠進體育場登記，結果發生推擠踩踏；從網路上曝光的畫面可以看到，數十名受傷的年輕男性躺在籃球場的地板上，畫面相當恐怖。

軍方表示，這場意外造成31人死亡、140多人受傷，目前募兵活動已全面暫停。

儘管剛果有豐饒的石油，但大多把持在少數人手中，因此「軍隊」就成為年輕人最重要的雇主之一。根據國際勞工組織的數據顯示，剛果男性的失業率超過20％。