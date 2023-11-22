　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搶鐵飯碗！剛果「募兵活動」700人狂擠　爆踩踏31死、140傷

▲▼剛果共和國軍隊。（圖／路透）

▲剛果共和國軍隊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

非洲剛果共和國（Republic of Congo）20日晚間發生踩踏事件，當時一座體育場內正在舉行募兵活動，但截止前突然湧入大批年輕人欲登記入伍，結果爆發推擠踩踏，造成31人死亡、逾140人受傷。

根據《路透社》、《美聯社》報導，位於剛果首都布拉薩市（Brazzaville）的奧納諾（Ornano）體育場從14日開始舉行募兵活動，預計招募1500名年齡介於18歲至25歲的年輕入入伍，每天吸引超過700人前往報名，結果不幸於20日登記最後一天發生意外。

目擊者指出，有大批年輕人想要擠進體育場登記，結果發生推擠踩踏；從網路上曝光的畫面可以看到，數十名受傷的年輕男性躺在籃球場的地板上，畫面相當恐怖。

軍方表示，這場意外造成31人死亡、140多人受傷，目前募兵活動已全面暫停。

儘管剛果有豐饒的石油，但大多把持在少數人手中，因此「軍隊」就成為年輕人最重要的雇主之一。根據國際勞工組織的數據顯示，剛果男性的失業率超過20％。

ET快訊
快訊／婉拒侯友宜！黃珊珊：重比9份民調　看不出對合作有什麼幫
娃娃車遭撞影片曝！BMW攔腰鏟落水溝　女童拋飛
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」！　查爾斯點名狂讚
LIVE／侯友宜盼重新檢視9民調　柯文哲派「主戰派」黃珊珊回
「募兵」搶破頭！　剛果31人被踩死、140傷
快訊／以色列通過「人質釋放協議」　6醫院準備接收人質
《原子》范范爆熱戀美女經紀人　超商勾手往下滑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BLACKPINK驚喜合體！現身白金漢宮出席國宴　查爾斯也大讚

南韓最美第一夫人訪英　凱特王妃「露一腿」搶鏡拚美

快訊／以色列內閣表決「通過人質釋放協議」　準備接收50名人質

美軍發動空襲！　五角大廈：打擊「伊拉克真主黨旅」2設施

美專家：美中關係隨拜習會回穩　台灣議題成變數

越南開放電子簽拚經濟　台灣躍升「第三大旅客來源國」

搶鐵飯碗！剛果「募兵活動」700人狂擠　爆踩踏31死、140傷

空中瑞士刀！烏飛行員須半年內學會操駕F-16　搶時間保衛國家

股神巴菲特：已找到「合適人選」接掌波克夏公司

93歲巴菲特豪捐271億元股票　罕見致信股東：我感覺很好

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

退休公務員夾1450隻娃娃　換到iPhone15還做公益！

楊祐寧女兒爆哭..他眼神死XD　冷靜訓話：情緒解決不了問題

載11童！彰化娃娃車遭碰撞　2童重傷轉院治療...共15傷

男路邊撿到小豬想收編　警幫帶回「ㄍㄡˊ整路」

BLACKPINK驚喜合體！現身白金漢宮出席國宴　查爾斯也大讚

南韓最美第一夫人訪英　凱特王妃「露一腿」搶鏡拚美

快訊／以色列內閣表決「通過人質釋放協議」　準備接收50名人質

美軍發動空襲！　五角大廈：打擊「伊拉克真主黨旅」2設施

美專家：美中關係隨拜習會回穩　台灣議題成變數

越南開放電子簽拚經濟　台灣躍升「第三大旅客來源國」

搶鐵飯碗！剛果「募兵活動」700人狂擠　爆踩踏31死、140傷

空中瑞士刀！烏飛行員須半年內學會操駕F-16　搶時間保衛國家

股神巴菲特：已找到「合適人選」接掌波克夏公司

93歲巴菲特豪捐271億元股票　罕見致信股東：我感覺很好

稅收超徵再還稅於民？　 財長：11月已增加還債150億

才買iPhone！小6女童「絕食威脅作業員父母」出國玩：沒錢就去借

米可白超萌舊照吸4.5萬讚　自曝擺臭臉因「不能偷吃口紅」

澎湖西嶼港區釣怪蟹！民眾PO網提問　漁業生物研究中心解惑

進口蛋堆肥、液蛋加工「再流標」　農業部：業者怕被查核

快訊／婉拒侯友宜！黃珊珊：重比9民調恐放大爭端　看不出對合作有幫助

台中房價連漲8年誰在買　不只外地人！在地指「都市傳說」撐場

點水樓新菜單！8800元「松葉蟹蒸肉餅」還有芋艿雞骨醬讓人驚豔

京站週年慶壓軸超殺全館6折起　全館3800送500、刷JCB卡滿12000再送1000

我太太羊水破了！上班尖峰新手爸求助　南警開道5分鐘到診所

繞口令當運動會進場介紹詞　司儀不受干擾全唸完超強XD

國際熱門新聞

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

女抱9個月女兒踩到電線　丈夫面前觸電燒死

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

泰國湧現中國行乞大軍！驚人月收曝光

研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

朱長生遭綑綁殺害　泰警在房間查出大量偽鈔

Fed會議記錄傳「鷹訊」　美股收黑

聯準會公布會議紀錄　抗通膨維持高利率一段時間

踩路邊電線致命！　印度媽與9月女當場「倒地著火」

釋放50名人質換停火5天　以總理籲內閣接受條件

即／大馬21間學校收「炸彈威脅」

剛果募兵活動700人狂擠　踩踏31死、140傷

更多熱門

相關新聞

期中考搶廁所踩死人！河南中學踩踏1死5傷

期中考搶廁所踩死人！河南中學踩踏1死5傷

河南武陟縣興華中學13日上午10時發生踩踏事故，導致1死5傷。

運送黃金車隊剛果遇劫釀4死　包括2名中國公民

運送黃金車隊剛果遇劫釀4死　包括2名中國公民

剛果舞蹈家來台！人力車搬劇場開電音趴

剛果舞蹈家來台！人力車搬劇場開電音趴

梨泰院踩踏159人亡　行安部長「即刻復職」

梨泰院踩踏159人亡　行安部長「即刻復職」

柴倒後座熟睡　下秒慘被汪弟踩臉

柴倒後座熟睡　下秒慘被汪弟踩臉

關鍵字：

剛果募兵踩踏

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

小S老公夜店極樂4hrs「啦啦隊女神+3女陪玩」！

生完小孩6年只愛愛2次！內行揭殘酷內幕

吳亦凡案驚爆大逆轉！8未成年受害女全是假的

新竹女遭輪姦逼簽本票　險淪40萬豬仔被賣

即／牛仔布大廠年興宣布後龍廠停工：虧2.2億元

海倫清桃來台10多年變富婆！捲款上億「再騙40萬加盟金」

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

SBL打假球！　吳季穎聯手女友海撈3000萬賭金手法曝光

即／彰化娃娃車2孩重傷　2歲女童遭拋飛車外

高三妹逛街一半當街被殺！兇手也是高中生

獨／裕隆球員遭搜索前一天全喝茫！

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

YTR犯了基隆大禁忌「碗變臉盆」：本來不信的

陳致遠17歲女兒超正！「被吳宗憲稱讚該出道」

「小雪」來了！6生肖運勢最強

更多

最夯影音

更多
重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說
陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面