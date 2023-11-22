空中瑞士刀！烏飛行員須半年內學會操駕F-16　搶時間保衛國家

▲F-16戰機是四代機主力之一。（ 資料圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯侵略烏克蘭至今已20個月，烏克蘭此前一直無法掌握空中優勢，直到西方國家點頭援助F-16戰鬥機才出現轉機，但習慣操駕俄式軍機的烏軍飛行員只有6個月的時間學習，就必須返國戰鬥，呼號「月魚」（Moonfish）的烏軍飛行員表示，時間真的很緊湊，但F-16就像一把瑞士刀，是適合執行任何任務的優良武器，也是烏克蘭迫切需要的，其他還包括防空飛彈系統等。

CNN報導，「月魚」人目前正在美國接受多用途飛機的駕駛訓練，他堅持匿名受訪。他形容F-16是一把瑞士刀，能良好執行任何任務，可為地面部隊提供空中掩護、攻擊地面目標、與敵機纏鬥以及攔截飛彈。

雖然訓練一名F-16飛行員需要耗費數年時間，但由於俄烏戰事膠著，「月魚」必須在大約6個月內學會完全操駕，「我們在承平時期原本可以有很多時間徹底研究戰機，但我們現在沒有時間。」不過他說6個月，已經足夠烏軍飛行員掌握烏克蘭戰事所需的基本能力。

入侵烏克蘭超過20個月，俄羅斯雖始終未全面掌握空優，但在空中仍對烏克蘭構成巨大威脅。「月魚」明白地說，「即便假設明天戰事就結束了，我們都明白，這只是下一輪侵略的等待期。我們必須以西方戰機和訓練有素的飛行員，打造優良的空中力量，這才是最大的震懾，這樣才不會重演2月24日（俄羅斯於2022年當天入侵烏克蘭）。」

烏克蘭空軍司令部發言人伊納特（Yurii Ihnat）表示，6個月已有足夠時間訓練飛行員支援地面部隊，以及協助對俄取得空優。

烏克蘭還需要更多新武器來反擊俄羅斯飛彈與無人機的威脅，莫斯科去年冬天大舉癱瘓烏克蘭的能源設施，鎖定發電廠攻擊，迫使烏克蘭人在寒冬中度日。隨著冬天即將到來，眾人非常擔心俄羅斯飛彈會再次來襲。

烏克蘭空軍司令歐列舒克（Mykola Oleshchuk）告訴CNN，烏克蘭空軍每波平均能擊落75％來襲的巡弋飛彈與無人機，但俄羅斯其餘25％的飛彈和無人機仍能攻擊到目標，「我們迫切需要更多的防空武器系統，短、中、長程都要，還有現代戰機，用以保護國家並且取得空中優勢。」