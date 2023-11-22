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斡旋釋放以色列人質　卡達：已進入談判最後階段

▲▼以色列人質親友在特拉維夫街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列人質親友在特拉維夫街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社杜哈/安卡拉21日綜合外電報導

負責居中斡旋的卡達今天表示，釋放哈瑪斯（Hamas）扣押人質的談判已進入「最後階段」，現在也是「最接近達成協議的時刻」。

法新社報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）說，「我們正處在最接近達成協議的時刻」，談判已進入「至關重要的最後階段」。

以哈戰爭爆發以來，卡達一直居中斡旋，目標是讓大約240名以色列人質穫釋，以換取暫時停火。截至目前，已有4名人質在調停下獲釋。

安薩里在記者會中說，「我們非常樂觀，覺得非常有希望。我們也很盼望這項調解計畫可以達成人道休戰。」

他說，目前已「出現諸多不同版本的消息或說法，但是我們寧可等到協議有了最終決定再發布聲明。」

另一方面，路透社引述土耳其外交部消息人士說法報導，由數個穆斯林國家高階官員組成的一個小組將訪問聯合國安全理事會的5個常任理事國和其他國家，以推動加薩走廊（Gaza Strip）立即停火。

▲▼遭挾持的人質家屬參與從特拉維夫走向耶路撒冷以色列總理官邸的遊行，他們手持以色列國旗，呼籲政府應設法盡快讓哈瑪斯歸還人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲人質家屬參與從特拉維夫走向耶路撒冷以色列總理官邸的遊行，呼籲政府應設法盡快讓哈瑪斯歸還人質。（圖／達志影像／美聯社）

這個小組於本月稍早阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）在沙烏地阿拉伯利雅德召開峰會時成立。小組成員包括土耳其、卡達、埃及、約旦、奈及利亞、沙烏地、印尼、巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）的外交部長或代表，以及伊斯蘭合作組織秘書長。

消息人士指出，這個小組已開始與安理會常任理事國進行會談，昨天到訪中國北京，接下來將轉往其他國家。

消息人士說，「促成儘快宣布停火，讓人道援助得以送到加薩，是這個聯絡小組的主要目標；在國際認可的規範架構內為兩國方案做出貢獻，則是小組的最終目標，希望讓巴勒斯坦人得以在自己的國家過著穩定、繁榮、安全的生活。」

由於土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）正訪問阿爾及利亞，土國外長費丹（Hakan Fidan）並未參與小組昨天訪問北京與今天訪問俄羅斯莫斯科的行程。

費丹昨天宣布將參加小組的後續行程。他稍早強調，伊斯蘭國家決定運用「所有可用的外交和人道手段」，以終結加薩的戰爭。

根據消息人士，小組明天將分別會見英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）

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