股神巴菲特：已找到「合適人選」接掌波克夏公司

▲股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

股神巴菲特（Warren Buffett）21日表示，他已經向4家慈善機構捐贈了約價值8.66億美元（約台幣275億元）的波克夏公司股票，並告訴股東自己感覺很棒。另外，他也提到波克夏公司將有「合適的執行長」與「合適的董事長」來接替他。

根據《路透社》報導，去年此時，巴菲特同樣也是在感恩節假期前夕，捐贈了價值7.59億美元的波克夏公司股票。他這次罕見地向波克夏股東發了一封信，強調自己死後將捐出99％以上的財富，波克夏本身也將得到很好的管理，「我現在93歲，我能意識到自己是在打加時賽，但我感覺很棒。」

巴菲特21日表示，波克夏公司將有「合適的執行長」與「合適的董事長」來接替他。目前波克夏公司已確定現任副董事長阿貝爾（Greg Abel）將成為最有可能的執行長接班人，而他的兒子霍華德．巴菲特（Howard Buffett）將擔任非執行董事長。

巴菲特提到，他三個孩子霍華德、蘇珊和彼得將是他遺囑的執行人，他們所管理的霍華德．巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）、薛伍德基金會（Sherwood Foundation）和諾瓦基金會（NoVo Foundation）根據遺囑，將接收他死後99%的財富。

巴菲特說，「他們（3名孩子）在2006年沒有為這一艱鉅的任務做好充分準備，但現在他們準備好了，在管理遺囑信託時，三人必須一致行動，由於死亡的隨機性，必須隨時指定好繼承人。」

巴菲特2012年被診斷出前列腺癌後，就持續減少自己在波克夏公司以外的責任，而自2006年以來，他已將一半以上的波克夏公司股票捐贈給家族慈善機構，以及由比爾．蓋茲（Bill Gates）資助的比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）。

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