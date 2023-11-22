93歲巴菲特豪捐271億元股票　罕見致信股東：我感覺很好

▲「股神」巴菲特捐出超過270億元的股票。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

現年93歲的股神巴菲特（Warren Buffett）21日表示，他已將價值8.66億美元（約新台幣271億元）的波克夏海瑟威股份捐給4個家族慈善機構，並告訴股東「我感覺很好」。

路透社報導，波克夏在一份監管文件中出，巴菲特將持有的該公司150萬美元B股，捐給蘇珊湯普森巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett Foundation），該基金會以他已故的首任妻子命名，致力於生殖健康方面。

巴菲特另將價值90萬美元（約新台幣2823萬元）的B股，平分給3個基金會─霍華德G巴菲特基金會、雪伍德基金會以及NoVo基金會，這3個基金會分別由他的3個孩子霍華德、蘇珊與彼得經營。

去年此時，巴菲特則將7.59億美元（約新台幣238億元）的波克夏股份贈予慈善機構，同樣在感恩節之前。

巴菲特寫了一封罕見的信給波克夏的股東們，表示在他離世後，超過99％的財產將會捐給慈善機構，波克夏公司則會有人持續妥善營運，「在93歲這個年紀，我感覺很好，但完全明白自己是在打延遲賽。」

此番言論與舉動可能會讓外界猜測，巴菲特的身體狀況是否出現明顯變化，但波克夏並未對此回應。儘管巴菲特近年一直限制自己的活動，但他從未公開表達辭職意願，波克夏副董事長阿貝爾（Greg Abel），預計將接替巴菲特擔任波克夏執行長，霍華德巴菲特則將任非執行董事長。