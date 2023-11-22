　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

93歲巴菲特豪捐271億元股票　罕見致信股東：我感覺很好

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

▲「股神」巴菲特捐出超過270億元的股票。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

現年93歲的股神巴菲特（Warren Buffett）21日表示，他已將價值8.66億美元（約新台幣271億元）的波克夏海瑟威股份捐給4個家族慈善機構，並告訴股東「我感覺很好」。

路透社報導，波克夏在一份監管文件中出，巴菲特將持有的該公司150萬美元B股，捐給蘇珊湯普森巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett Foundation），該基金會以他已故的首任妻子命名，致力於生殖健康方面。

巴菲特另將價值90萬美元（約新台幣2823萬元）的B股，平分給3個基金會─霍華德G巴菲特基金會、雪伍德基金會以及NoVo基金會，這3個基金會分別由他的3個孩子霍華德、蘇珊與彼得經營。

去年此時，巴菲特則將7.59億美元（約新台幣238億元）的波克夏股份贈予慈善機構，同樣在感恩節之前。

巴菲特寫了一封罕見的信給波克夏的股東們，表示在他離世後，超過99％的財產將會捐給慈善機構，波克夏公司則會有人持續妥善營運，「在93歲這個年紀，我感覺很好，但完全明白自己是在打延遲賽。」

此番言論與舉動可能會讓外界猜測，巴菲特的身體狀況是否出現明顯變化，但波克夏並未對此回應。儘管巴菲特近年一直限制自己的活動，但他從未公開表達辭職意願，波克夏副董事長阿貝爾（Greg Abel），預計將接替巴菲特擔任波克夏執行長，霍華德巴菲特則將任非執行董事長。

ET快訊
啦啦隊女神「5年地下情」被分手！球團禁愛令卡關…陷情傷哭了
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」
預言「24小時內柯文哲會決定藍白合」　沈富雄曝原因
蕾菈「可能改名」神隱2周揭近況！　繼續當YTR：畢竟蝸牛背著
信義區薑母鴨捕獲DJ SODA！　「巨球放餐桌」影片瘋傳
快訊／張奕結束旅日生涯　明年返台投入中職選秀
陳致遠17歲女兒正翻！吳宗憲稱讚「該出道」　女團培訓背景曝光
生完小孩6年只愛愛2次！人妻厚臉皮乞討遭拒　內行揭殘酷內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搶鐵飯碗！剛果「募兵活動」700人狂擠　爆踩踏31死、140傷

空中瑞士刀！烏飛行員須半年內學會操駕F-16　搶時間保衛國家

股神巴菲特：已找到「合適人選」接掌波克夏公司

93歲巴菲特豪捐271億元股票　罕見致信股東：我感覺很好

斡旋釋放以色列人質　卡達：已進入談判最後階段

馬斯克深陷反猶太風暴！　民主黨議員聯合致函控X不當獲利

哈瑪斯釋放50名人質換停火5天　以色列總理籲內閣接受條件

聯準會公布會議紀錄　抗通膨維持高利率一段時間

「莫斯科被烈火焚燒」　拿破崙1812年手寫信售價182萬元

踩路邊電線致命！　印度媽與9月女當場「倒地著火」影片曝

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

退休公務員夾1450隻娃娃　換到iPhone15還做公益！

載11童！彰化娃娃車遭碰撞　2童重傷轉院治療...共15傷

楊祐寧女兒爆哭..他眼神死XD　冷靜訓話：情緒解決不了問題

男路邊撿到小豬想收編　警幫帶回「ㄍㄡˊ整路」

搶鐵飯碗！剛果「募兵活動」700人狂擠　爆踩踏31死、140傷

空中瑞士刀！烏飛行員須半年內學會操駕F-16　搶時間保衛國家

股神巴菲特：已找到「合適人選」接掌波克夏公司

93歲巴菲特豪捐271億元股票　罕見致信股東：我感覺很好

斡旋釋放以色列人質　卡達：已進入談判最後階段

馬斯克深陷反猶太風暴！　民主黨議員聯合致函控X不當獲利

哈瑪斯釋放50名人質換停火5天　以色列總理籲內閣接受條件

聯準會公布會議紀錄　抗通膨維持高利率一段時間

「莫斯科被烈火焚燒」　拿破崙1812年手寫信售價182萬元

踩路邊電線致命！　印度媽與9月女當場「倒地著火」影片曝

小雪到！　3星座、3生肖要發了

「大改款TOYOTA Corolla」將登場！導入超帥家族造型、省油新油電

要肌肉有肌肉！Oner單手扛冠軍獎盃　網友嚇傻：小K雙手還抬不動

搶鐵飯碗！剛果「募兵活動」700人狂擠　爆踩踏31死、140傷

輝達財報優於預期　承認中國銷量大降盤後跌1%

空中瑞士刀！烏飛行員須半年內學會操駕F-16　搶時間保衛國家

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

前田健太獲多隊關注　老虎展現濃厚興趣

早8必學！腮紅棒「畫整臉」 10分鐘打造韓系嫩妹妝

喝台灣茶超過70萬朝聖！傑尼斯偶像中丸雄一秘密來台…夜市被目擊

英短貓逛賣場突變臉哈氣　媽轉頭傻眼：照片而已...

國際熱門新聞

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

女抱9個月女兒踩到電線　丈夫面前觸電燒死

泰國湧現中國行乞大軍！驚人月收曝光

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

朱長生遭綑綁殺害　泰警在房間查出大量偽鈔

Fed會議記錄傳「鷹訊」　美股收黑

即／大馬21間學校收「炸彈威脅」

聯準會公布會議紀錄　抗通膨維持高利率一段時間

北韓射彈飛越沖繩上空　岸田文雄譴責

釋放50名人質換停火5天　以總理籲內閣接受條件

踩路邊電線致命！　印度媽與9月女當場「倒地著火」

更多熱門

相關新聞

馬斯克陷反猶太風暴　民主黨議員控X不當獲利

馬斯克陷反猶太風暴　民主黨議員控X不當獲利

全球首富馬斯克（Elon Musk）近日因被控反猶太行為遭到炎上，美國27名國會議員，清一色民主黨人聯合致函到X（前身推特）公司，對該平台疑似透過多個宣揚反猶太暴力的付費帳號獲利表達擔憂。

傳OpenAI董事會談合併　接洽競爭對手Anthropic

傳OpenAI董事會談合併　接洽競爭對手Anthropic

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

妹子報警抓走陌生男　6年後嫁給他

妹子報警抓走陌生男　6年後嫁給他

拜登開Threads帳號　7小時吸200萬追蹤

拜登開Threads帳號　7小時吸200萬追蹤

關鍵字：

北美要聞巴菲特波克夏海瑟威Warren Buffett

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

小S老公夜店極樂4hrs「啦啦隊女神+3女陪玩」！

吳亦凡案驚爆大逆轉！8未成年受害女全是假的

即／牛仔布大廠年興宣布後龍廠停工：虧2.2億元

新竹女遭輪姦逼簽本票　險淪40萬豬仔被賣

生完小孩6年只愛愛2次！內行揭殘酷內幕

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

海倫清桃來台10多年變富婆！捲款上億「再騙40萬加盟金」

即／彰化娃娃車2孩重傷　2歲女童遭拋飛車外

獨／裕隆球員遭搜索前一天全喝茫！

高三妹逛街一半當街被殺！兇手也是高中生

SBL打假球！　吳季穎聯手女友海撈3000萬賭金手法曝光

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

YTR犯了基隆大禁忌「碗變臉盆」：本來不信的

陳致遠17歲女兒超正！「被吳宗憲稱讚該出道」

「小雪」來了！6生肖運勢最強

更多

最夯影音

更多
陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論
重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面