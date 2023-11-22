馬斯克深陷反猶太風暴！　民主黨議員聯合致函控X不當獲利

▲馬斯克捲入反猶太風暴。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）近日因被控反猶太行為遭到炎上，美國27名國會議員，清一色民主黨人聯合致函到X（前身推特）公司，對該平台疑似透過多個宣揚反猶太暴力的付費帳號獲利表達擔憂。

路透社報導，給馬斯克與X執行長亞卡里諾（Linda Yaccarino）的信中，民主黨國會議員們引用非營利組織的報告，指出多名用戶利用X付費帳號「宣揚反猶太人的野蠻行為」。

是否支持反猶太言論以及透過平台反猶太帳號獲利，是馬斯克最新捲入的輿論風暴，X於周一（20日）正式起訴左派監管組織「Media Matters」，指控該組織在公布一項報告後，試圖詆毀X這個社群平台。該報告稱平台的主要品牌廣告竟然與有關希特勒與納粹黨的貼文一起出現，導致主要贊助商蘋果宣布暫時不在X下廣告。

對於民主黨議員的致函，X尚未回應。民主黨議員指控，X從訂閱費獲利外，還在付費貼文與一般貼文的留言露出廣告獲利，「X也從散播明顯虛假和誤導人的內容中獲利」。

自從馬斯克接手推特並改名X至今，該平台的廣告營收年減至少55％。馬斯克於去年10月以440億美元購入推特，由於他本身爭議性的貼文，以及大量裁減負責審核內容的員工數量，使得許多廣告主決定離開。

國會議員也提醒，美國從1997年起即將激進組織哈瑪斯列為恐怖分子組織，代表在明知這個前提下，仍替哈瑪斯提供物質或資源支持「都是違法的」。