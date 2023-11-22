哈瑪斯釋放50名人質換停火5天　以色列總理籲內閣接受條件

▲以色列總理納坦雅胡呼籲同意哈瑪斯的停火協議。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡21日要求內閣，接受巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的釋放部分人質協議，條件是多天停火。此前哈瑪斯在聲明中表示，將釋放50至100名人質，以色列則必須從監獄中釋放300名巴勒斯坦人，並且全面停火5天。

路透社報導，由卡達與美國居中斡旋，以色列與哈瑪斯方面已連續多天釋出相關消息，稱停火協議「即將達成」。

納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）21日與戰時內閣及國家安全內閣會面，針對協議進行討論，納坦雅胡呼籲接受停火協議，讓部分以色列人質先獲得釋放。哈瑪斯挾持的人質約200多人，此次最多可能釋放一半。

納坦雅胡表示，美國總統拜登的介入協調起到了重要作用，讓以色列能以更少的條件換取更多人質回家。他在最新一次內閣會議上的錄音訊息中表示，「我們正在打仗，我們會繼續這場戰爭直到達成所有目標。消滅哈瑪斯，救回所有人質，並且確保加薩沒有任何人能威脅以色列。」

若雙方達成協議，這將是10月7日哈瑪斯突襲以色列引發全面報復衝突以來的首次停火。哈瑪斯在突襲中發射數千枚火箭彈，並且空降以色列南部地區，殺害約1400人；在仍在進行的報復侵略中，以色列將加薩多處夷為平地，根據哈瑪斯掌控的加薩衛生當局指出，目前有高達1.3萬名平民遭到以色列的轟炸等殺害，加薩230萬人中更有多達3分之2的人流離失所。

一名美國官員指出，這次協議包括釋放50名以色列人質，大部分是婦女與兒童；作為交換，以色列將釋放150名巴勒斯坦囚犯，並且停火4到5天。