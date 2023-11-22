北韓稱成功將首枚偵察衛星送上軌道　將發射多枚

▲北韓先前發射火箭「千里馬號」失敗。（圖／路透）



文／中央社

北韓今天凌晨表示，經過兩次失敗後，平壤已成功將一枚軍事偵察衛星送上地球軌道，不久的將來還將發射多枚。美國和其盟邦譴責北韓這項發射「公然違反」聯合國制裁。

北韓官媒「北韓中央通信社（KCNA）」報導，一具搭載這枚軍事偵察衛星的火箭昨晚從平安北道發射升空，沿著指定路線飛行，「準確地將『萬里鏡1號』」（Malligyong-1）偵察衛星送上軌道」。

報導中說，北韓領導人金正恩在現場觀看火箭發射，並向參與這項任務的科學家和技師道賀。

報導引述北韓國家宇宙開發局的聲明，這枚衛星在當地時間晚上10時42分從西海衛星發射場升空，10時54分進入軌道。

報導中說，國家宇宙開發局在不久的將來還將發射多枚偵察衛星，繼續取得對韓國及北韓武裝部隊感興趣地區的偵察能力。

專家指出，發射火箭和發射彈道飛彈在技術上有重大重疊，但攜帶物不同，聯合國決議禁止平壤試射涉及彈道技術的飛行體。

美國和其盟邦迅速譴責北韓這項發射「公然違反」聯合國制裁，可能造成該地區不穩定。

不過北韓中央通信社表示，「發射偵察衛星是朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）加強自衛能力的正當權利」，因為北韓正面對來自韓國及美國的威脅。

北韓今年5月31日及8月24日兩度發射軍事偵察衛星，皆以失敗告終。南韓國情院先前根據蒐集情資表示，北韓已接受俄羅斯技術專家指導，這次發射衛星成功可能性大幅提升。