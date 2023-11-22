　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓晚間射彈飛越沖繩上空　日首相岸田文雄強烈譴責

▲▼日本政府向沖繩南部縣居民發出緊急警告，稱朝鮮發射了一枚導彈，電視螢幕上顯示了名為J-alert的警告訊息。（圖／路透）

▲日本政府向沖繩南部縣居民發出緊急警告，稱朝鮮發射了一枚導彈，電視螢幕上顯示了名為J-alert的警告訊息。（圖／路透）

文／中央社

北韓21日晚間疑似朝日本沖繩方向發射彈道飛彈，日本發布全國瞬時警報系統（J-Alert）。這枚彈道飛彈隨後進入太平洋，日本也解除警報。日本首相岸田文雄對於北韓飛彈飛越日本國土上空，對國民的生命財產造成威脅予以強烈譴責。

防衛省表示，北韓疑似在日本當地時間21日晚間10時40分過後發射一枚彈道飛彈，在10時55分左右飛越沖繩縣上空，進入太平洋。日本政府隨後解除對沖繩縣發出的避難警報，沒有採取破壞措施，摧毀這枚飛彈。

防衛省官員表示，北韓發射的彈道飛彈可能是人工衛星。防衛省副大臣宮澤博行表示，「目前尚未確認衛星是否已經進入地球軌道，正在分析這次發射是成功還是失敗。」

日本放送協會（NHK）、全日本新聞網（ANN）報導，岸田在21日晚間11時55分左右進入首相官邸。針對彈道飛彈疑似通過日本上空，岸田表示，「今天，北韓利用彈道飛彈技術進行了一次發射，我方正在分析詳細過程，但至少有一枚飛彈飛越沖繩上空，進入太平洋。」

岸田表示，「即使發射的可能是人工衛星，但利用彈道飛彈技術發射顯然違反聯合國相關決議，是對我國國民生命、財產造成重大影響的行為。」

岸田做出3項指示，首先是必須儘速確認飛彈通過的路徑下方，是否有墜落物造成任何損害，其次是繼續蒐集並分析北韓未來動向的相關情資，最後是與美國和韓國等相關國家合作，及時採取必要對應措施。

警察當局相關人士表示，目前還沒有收到相關損害回報。沖繩縣石垣市和與那國町已經成立了應對小組，蒐集相關損害回報。沖繩縣政府表示，目前尚無飛彈在沖繩縣造成損失的資訊。

ET快訊
廣達宣布全員加薪！　加碼「彈性上下班」制度
獨／裕隆球員遭搜索前一天全喝茫！　MVP睡飽準備練球被帶走
朱長生赴曼谷遭綑綁殺害　泰警在旅館房間搜出「大量偽鈔」
分析／藍白死線前柳暗花明？侯友宜「4誠意」等柯文哲一念之間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國湧現「中國行乞大軍」！百萬月收曝光　陸網驚：還有招人嗎？

一天要睡幾小時？　研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

北韓晚間射彈飛越沖繩上空　日首相岸田文雄強烈譴責

快訊／大馬21間學校收「炸彈威脅」　緊急疏散數千名師生！

北韓衛星恐將通過沖繩！日本愛三飛彈「發射架升起」朝天戒備

朱長生赴曼谷遭綑綁殺害　泰警在旅館房間搜出「大量偽鈔」

BBC：藍白合彷若「霰彈槍婚禮」　還沒開始就注定失敗

AV女優最新作「抱緊處理」135公斤巨物黑鮪魚！　畫面真鹹濕

少女慘遭繼父性侵6年！生母竟要她「繼續供洩慾」　忍到19歲才報案

陌生男闖家門！妹子嚇壞報警抓人　6年後竟然「嫁給他了」

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

男路邊撿到小豬想收編　警幫帶回「ㄍㄡˊ整路」

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

退休公務員夾1450隻娃娃　換到iPhone15還做公益！

載11童！彰化娃娃車遭碰撞　2童重傷轉院治療...共15傷

婦人突衝出「硬趴引擎蓋」　見碰瓷踢鐵板她尷尬離場

泰國湧現「中國行乞大軍」！百萬月收曝光　陸網驚：還有招人嗎？

一天要睡幾小時？　研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

北韓晚間射彈飛越沖繩上空　日首相岸田文雄強烈譴責

快訊／大馬21間學校收「炸彈威脅」　緊急疏散數千名師生！

北韓衛星恐將通過沖繩！日本愛三飛彈「發射架升起」朝天戒備

朱長生赴曼谷遭綑綁殺害　泰警在旅館房間搜出「大量偽鈔」

BBC：藍白合彷若「霰彈槍婚禮」　還沒開始就注定失敗

AV女優最新作「抱緊處理」135公斤巨物黑鮪魚！　畫面真鹹濕

少女慘遭繼父性侵6年！生母竟要她「繼續供洩慾」　忍到19歲才報案

陌生男闖家門！妹子嚇壞報警抓人　6年後竟然「嫁給他了」

婚姻如地獄…人妻控婆婆只想看孫　夫無業整天打遊戲「害她犯罪」

泰國湧現「中國行乞大軍」！百萬月收曝光　陸網驚：還有招人嗎？

一天要睡幾小時？　研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

中國：2023極可能成為有紀錄以來最熱一年

北韓晚間射彈飛越沖繩上空　日首相岸田文雄強烈譴責

軍人約「飲料店正妹」泡湯過夜　士官妻崩潰提告求償80萬

曾嶔元／不菸不酒卻罹癌！　癌症是因運氣不好所致？

明星商品都在內！「高CP值美妝禮盒」盤點　不快下手就賣光

陳耀訓蛋黃酥「農曆檔期預購」要來了！饕客超嗨：這次一定要搶到

人妻獻身交友軟體小鮮肉！竟遭「瘋狂借錢」一個月狂噴58萬

男路邊撿到小豬想收編　警幫帶回「ㄍㄡˊ整路」

國際熱門新聞

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

朱長生遭綑綁殺害　泰警在房間查出大量偽鈔

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

即／大馬21間學校收「炸彈威脅」

北韓預告發射衛星！日本沖繩愛三發射架朝天戒備

AV女優最新作「抱緊處理」　畫面真鹹濕

3歲男童找到槍　開槍射死2歲弟

妹子報警抓走陌生男　6年後嫁給他

印度機場出現UFO　飆風戰機緊急升空

少女慘遭繼父性侵6年　生母竟要她忍耐

印度少女控遭性侵　嫌犯剛保釋就砍死她

歌手被火柱射中！下半身起火遭「火燒雞」

村落傳神祕敲門聲　監視器這一幕超嚇人

更多熱門

相關新聞

北韓預告發射衛星！日本沖繩愛三發射架朝天戒備

北韓預告發射衛星！日本沖繩愛三發射架朝天戒備

面對北韓預告將發射「人造衛星」，日本放送協會（NHK）確認部署在沖繩縣的部分愛國者三型防空飛彈（PAC-3）部隊，已將發射架升起朝向天空進行戒備。

變態韓男姦殺女教師　兇嫌母出庭拒繳賠償金

變態韓男姦殺女教師　兇嫌母出庭拒繳賠償金

癡戀牛郎卡慘死　日本少女被迫海外肉身還債

癡戀牛郎卡慘死　日本少女被迫海外肉身還債

鈴木一朗揮棒打破玻璃　學校裱起來膜拜

鈴木一朗揮棒打破玻璃　學校裱起來膜拜

北韓預告發射衛星　美軍航母緊急停靠釜山

北韓預告發射衛星　美軍航母緊急停靠釜山

關鍵字：

北韓日韓要聞沖繩飛彈

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

吳亦凡案驚爆大逆轉！8未成年受害女全是假的

即／牛仔布大廠年興宣布後龍廠停工：虧2.2億元

新竹女遭輪姦逼簽本票　險淪40萬豬仔被賣

高三妹逛街一半當街被殺！兇手也是高中生

獨／裕隆球員遭搜索前一天全喝茫！

即／彰化娃娃車2孩重傷　2歲女童遭拋飛車外

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

假球擴大　台啤、台銀、柏力力也淪陷

即／台鋼啦啦隊落選　淡江女黑豹含淚發聲

「小雪」來了！6生肖運勢最強

公廁都會看到！仙麗兒小姐本尊找到了

《大學生》唐葳離婚有端倪「IG吐悲傷心聲」！

疑妻賣淫　人夫持雙刀爆哭：我很痛苦

廣達宣布全員調薪　8職等員工加3000元

女學生網購內衣！客服要求「拉下來我看看」

更多

最夯影音

更多
重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說
陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面