泰國湧現「中國行乞大軍」！百萬月收曝光　陸網驚：還有招人嗎？

▲泰國警方近日逮捕多名中國籍「職業乞丐」，多人面部毀容或手臂遭截肢。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

泰國曼谷近日出現多名中國籍「職業乞丐」，當地警方已在不同地點逮捕3名女乞丐，還發現她們每人1天的平均收入都超過1萬泰銖（約新台幣8709元），月收入更可高達180萬泰銖（約新台幣156萬元）。消息一出，引發不少大陸網友討論。

根據《泰國世界日報》報導，截至11月20日，泰國警方已經拘留三名中國籍女乞丐，其中一名33歲女子雙手截肢、臉部燙傷，身著校服，警方還在她身上找到1萬400泰銖（約新台幣9058元）的現金。

該名女乞丐向警方表示，自己是在10日當天獨自一人抵達泰國行乞，但不知道在泰國乞討是非法行為，她還稱自己在中國有2名孩子並已經離婚。離奇的是，女子被帶到警局後，隨後便出現一名自稱是翻譯的中國籍女子前來打算將她保釋，甚至還試圖賄賂警員，要求不要逮捕這些乞丐。

泰國社會發展和人類安全部長瓦拉烏（Varawut Silpa-archa）表示，警方已針對這起事件展開調查，不排除有人口販運集團參與嫌疑，目前警方還在追查另外3名乞丐以及幕後黑手下落。

消息一出，隨即引發大陸網友熱議，不少人紛紛感嘆「一天掙那麼多？」、「比國內大部分996掙得還多」、「請問還招人嗎」，也有人認為「話別說太早，最好還是深入調查一下她們到底是自願還是非自願的，過去就有那種故意抓人去乞討的案例」。