　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國湧現「中國行乞大軍」！百萬月收曝光　陸網驚：還有招人嗎？

▲泰國警方近日逮捕多名中國籍「職業乞丐」。（圖／翻攝自微博）

▲泰國警方近日逮捕多名中國籍「職業乞丐」，多人面部毀容或手臂遭截肢。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

泰國曼谷近日出現多名中國籍「職業乞丐」，當地警方已在不同地點逮捕3名女乞丐，還發現她們每人1天的平均收入都超過1萬泰銖（約新台幣8709元），月收入更可高達180萬泰銖（約新台幣156萬元）。消息一出，引發不少大陸網友討論。

根據《泰國世界日報》報導，截至11月20日，泰國警方已經拘留三名中國籍女乞丐，其中一名33歲女子雙手截肢、臉部燙傷，身著校服，警方還在她身上找到1萬400泰銖（約新台幣9058元）的現金。

該名女乞丐向警方表示，自己是在10日當天獨自一人抵達泰國行乞，但不知道在泰國乞討是非法行為，她還稱自己在中國有2名孩子並已經離婚。離奇的是，女子被帶到警局後，隨後便出現一名自稱是翻譯的中國籍女子前來打算將她保釋，甚至還試圖賄賂警員，要求不要逮捕這些乞丐。

▲泰國警方近日逮捕多名中國籍「職業乞丐」。（圖／翻攝自微博）

泰國社會發展和人類安全部長瓦拉烏（Varawut Silpa-archa）表示，警方已針對這起事件展開調查，不排除有人口販運集團參與嫌疑，目前警方還在追查另外3名乞丐以及幕後黑手下落。

消息一出，隨即引發大陸網友熱議，不少人紛紛感嘆「一天掙那麼多？」、「比國內大部分996掙得還多」、「請問還招人嗎」，也有人認為「話別說太早，最好還是深入調查一下她們到底是自願還是非自願的，過去就有那種故意抓人去乞討的案例」。

ET快訊
廣達宣布全員加薪！　加碼「彈性上下班」制度
獨／裕隆球員遭搜索前一天全喝茫！　MVP睡飽準備練球被帶走
朱長生赴曼谷遭綑綁殺害　泰警在旅館房間搜出「大量偽鈔」
分析／藍白死線前柳暗花明？侯友宜「4誠意」等柯文哲一念之間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職　付1349億罰款保住公司

泰國湧現「中國行乞大軍」！百萬月收曝光　陸網驚：還有招人嗎？

一天要睡幾小時？　研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

北韓晚間射彈飛越沖繩上空　日首相岸田文雄強烈譴責

快訊／大馬21間學校收「炸彈威脅」　緊急疏散數千名師生！

北韓衛星恐將通過沖繩！日本愛三飛彈「發射架升起」朝天戒備

朱長生赴曼谷遭綑綁殺害　泰警在旅館房間搜出「大量偽鈔」

BBC：藍白合彷若「霰彈槍婚禮」　還沒開始就注定失敗

AV女優最新作「抱緊處理」135公斤巨物黑鮪魚！　畫面真鹹濕

少女慘遭繼父性侵6年！生母竟要她「繼續供洩慾」　忍到19歲才報案

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

男路邊撿到小豬想收編　警幫帶回「ㄍㄡˊ整路」

載11童！彰化娃娃車遭碰撞　2童重傷轉院治療...共15傷

退休公務員夾1450隻娃娃　換到iPhone15還做公益！

婦人突衝出「硬趴引擎蓋」　見碰瓷踢鐵板她尷尬離場

快訊／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職　付1349億罰款保住公司

泰國湧現「中國行乞大軍」！百萬月收曝光　陸網驚：還有招人嗎？

一天要睡幾小時？　研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

北韓晚間射彈飛越沖繩上空　日首相岸田文雄強烈譴責

快訊／大馬21間學校收「炸彈威脅」　緊急疏散數千名師生！

北韓衛星恐將通過沖繩！日本愛三飛彈「發射架升起」朝天戒備

朱長生赴曼谷遭綑綁殺害　泰警在旅館房間搜出「大量偽鈔」

BBC：藍白合彷若「霰彈槍婚禮」　還沒開始就注定失敗

AV女優最新作「抱緊處理」135公斤巨物黑鮪魚！　畫面真鹹濕

少女慘遭繼父性侵6年！生母竟要她「繼續供洩慾」　忍到19歲才報案

男吞一根魚刺當沒事！1個月後罹罕病險死　3次大手術燒掉280萬

快訊／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職　付1349億罰款保住公司

婚姻如地獄…人妻控婆婆只想看孫　夫無業整天打遊戲「害她犯罪」

泰國湧現「中國行乞大軍」！百萬月收曝光　陸網驚：還有招人嗎？

一天要睡幾小時？　研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

中國：2023極可能成為有紀錄以來最熱一年

北韓晚間射彈飛越沖繩上空　日首相岸田文雄強烈譴責

軍人約「飲料店正妹」泡湯過夜　士官妻崩潰提告求償80萬

曾嶔元／不菸不酒卻罹癌！　癌症是因運氣不好所致？

明星商品都在內！「高CP值美妝禮盒」盤點　不快下手就賣光

繞口令當運動會進場介紹詞　司儀不受干擾全唸完超強XD

國際熱門新聞

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

朱長生遭綑綁殺害　泰警在房間查出大量偽鈔

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

即／大馬21間學校收「炸彈威脅」

北韓預告發射衛星！日本沖繩愛三發射架朝天戒備

AV女優最新作「抱緊處理」　畫面真鹹濕

3歲男童找到槍　開槍射死2歲弟

泰國湧現中國行乞大軍！驚人月收曝光

妹子報警抓走陌生男　6年後嫁給他

印度機場出現UFO　飆風戰機緊急升空

研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

少女慘遭繼父性侵6年　生母竟要她忍耐

更多熱門

相關新聞

朱長生遭綑綁殺害　泰警在房間查出大量偽鈔

朱長生遭綑綁殺害　泰警在房間查出大量偽鈔

「台灣行勝於言實踐研究院」院長朱長生在泰國曼谷遭綑綁殺害，之後警方在死者房間搜出大量偽鈔及相關設備，並對4人發出逮捕令，目前已有2人遭拘留。

新竹女遭輪姦逼簽本票　險淪40萬豬仔被賣

新竹女遭輪姦逼簽本票　險淪40萬豬仔被賣

泰男鐵軌上睡覺　火車衝撞「屍塊四散」

泰男鐵軌上睡覺　火車衝撞「屍塊四散」

朱長生遭木乃伊式謀殺　被爆投資大麻

朱長生遭木乃伊式謀殺　被爆投資大麻

2男虐殺朱長生落網！驚吐：1神秘女說他很有錢

2男虐殺朱長生落網！驚吐：1神秘女說他很有錢

關鍵字：

泰國乞討乞丐

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

吳亦凡案驚爆大逆轉！8未成年受害女全是假的

即／牛仔布大廠年興宣布後龍廠停工：虧2.2億元

新竹女遭輪姦逼簽本票　險淪40萬豬仔被賣

高三妹逛街一半當街被殺！兇手也是高中生

獨／裕隆球員遭搜索前一天全喝茫！

即／彰化娃娃車2孩重傷　2歲女童遭拋飛車外

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

假球擴大　台啤、台銀、柏力力也淪陷

「小雪」來了！6生肖運勢最強

即／台鋼啦啦隊落選　淡江女黑豹含淚發聲

公廁都會看到！仙麗兒小姐本尊找到了

《大學生》唐葳離婚有端倪「IG吐悲傷心聲」！

疑妻賣淫　人夫持雙刀爆哭：我很痛苦

廣達宣布全員調薪　8職等員工加3000元

YTR犯了基隆大禁忌「碗變臉盆」：本來不信的

更多

最夯影音

更多
重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說
陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面