一天要睡幾小時？　研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

▲一項針對東亞人長達14年的研究顯示，睡眠7小時的東亞人死亡率最低。（圖／達志／示意圖）



圖文／CTWANT

人一生中的三分之一歲月是在睡眠中度過的，傳統的觀點認為「每天8小時的睡眠」是最健康的睡眠週期，但睡眠時間要多久才是對的？真的是「8小時」嗎？根據一份發表在《美國醫學會雜誌》（The Journal of the American Medical Association, JAMA）上，主題為《東亞人群睡眠時間與死亡率之間的關係》報告顯示，指出7小時是最好的睡眠時間，死亡風險最低。

根據報告，這項研究是亞洲地區關於睡眠時間與死亡率關係的首次最大型研究，這是由亞洲隊列聯盟（Asia Cohort Consortium, ACC）領導，該聯盟由亞洲30多個隊列組成，包括台灣在內，共有32萬2721名成年人參與，平均年齡為54.5歲，研究經歷大約14年的追蹤調查，睡眠7小時的東亞人其死亡率最低。

研究報告指出，對男性而言，睡眠7小時後再增加1、2、3個小時，死亡率將分別增加9％、18％、43％，若睡不足5個小時，死亡率也會增加16％，針對女性部分，睡眠時間比7小時更多或更少，死亡率都會增加。此外，研究還指出，心血管疾病、癌症和其他原因導致的死亡風險，若是睡眠有7小時的狀況下都是最低的，不過，會出現這種情況，報告中並未給出明確答案。

早在2021年之前的研究，已經發現睡眠和死亡風險之間的關聯，不同的是，那些研究主要是針對歐美等國家的西方人。另外，根據《News Media》的報導，來自美國加州大學舊金山分校的威爾研究所、從事睡眠相關研究的華裔神經科學家傅穎慧（Ying-Hui Fu） 博士曾經發現一種命名為DEC2的基因突變，擁有這種基因的人，平均只需要睡眠6.25個小時，而同家族無此突變的成員，平均要睡8.06個小時。

這項研究也對白老鼠進行實驗，發現基因改造後的白鼠也睡得更少，醒著的時間更長，而且更樂觀、精力充沛，且擅於進行多工任務，具有短睡眠基因突變的人還有一些其他特性，比如更耐痛，而且幾乎不受時差影響，甚至可能更長壽。這位華裔神經科學家和研究團隊還發現了ADRB1、NPSR1兩個基因，都會影響人的睡眠長短。

▲華裔神經科學家傅穎慧博士曾經發現一種命名為DEC2的基因突變，這種人平均只需要睡眠6.25個小時且更樂觀、精力充沛。（圖／翻攝自推特）



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