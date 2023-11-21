北韓衛星恐將通過沖繩！日本愛三飛彈「發射架升起」朝天戒備

▲圖為日本2018年一名陸上自衛隊成員站在愛國者三型防空飛彈（PAC-3）發射車旁。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

面對北韓預告將發射「人造衛星」，日本放送協會（NHK）確認部署在沖繩縣的部分愛國者三型防空飛彈（PAC-3）部隊，已將發射架升起朝向天空進行戒備。

NHK報導，從北韓這次通報內容來看，如果「人造衛星」發射升空的話，有可能會在大約10分鐘後通過沖繩縣上空。

日本政府國土交通省已針對沖繩縣沖繩本島、宮古島、石垣島及與那國島部署愛三飛彈部隊的地點周邊，發布要求部分航機暫停飛行的航空情報。在這些地區，小型航機及直升機等倚賴目視飛行的航機，被要求暫時不要飛行。

另外，NHK透過直升機空拍確認部署在那霸機場附近的愛三飛彈部隊已進入戒備狀態。從空拍影像可以看到，位於那霸機場旁的陸上自衛隊那霸駐屯地腹地內已部署愛三雷達，而雷達旁邊也可以確認載有發射架的兩輛車，且發射架都已升起朝向天空。

至於包括石垣島等在內的先島群島，日本政府從今年4月以來持續部署愛三飛彈部隊。雖然最近並未確認愛三發射架有朝向天空，但今天上午可以看到石垣島陸上自衛隊駐屯地內的愛三發射架已升起，研判是為了北韓接下來的行動預做準備。

沖繩縣政府今天也成立由知事玉城鄧尼擔任本部長的危機管理對策本部，並從上午10時30分起由相關人士與會商議因應對策。

會中確認將對沖繩縣內住宿設施及觀光客等提供資訊等進行必要因應，玉城也指示密切與中央政府等相關機構進行合作，致力進行情蒐與採取對策。