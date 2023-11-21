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朱長生赴曼谷遭綑綁殺害　泰警在旅館房間搜出「大量偽鈔」

記者柯沛辰／綜合報導

「台灣行勝於言實踐研究院」院長朱長生在泰國曼谷遭綑綁殺害，之後警方在死者房間搜出大量偽鈔及相關設備，並對4人發出逮捕令，目前已有2名外籍嫌犯遭拘留，還有1名外籍嫌犯及泰國女子在逃。

綜合泰媒報導，朱長生16日被發現陳屍在曼谷邦納區（Bangna）旅館，且死亡時面部朝下、趴在床邊，幾乎全身都被膠帶、塑膠布綑綁，房間內也有遭洗劫的跡象，手機、筆電都不翼而飛。

不過，泰國警方在旅館房間內的保險箱發現大量面額100美元的偽鈔，還有尚未印刷的紙片，以及製作偽鈔的設備。隨後調閱監視器，發現曾有3名外籍男子進入死者房間，且有一名泰籍女子是中間人，因此對4人發出逮捕令。

▲台灣籍男子朱長生慘死泰國旅館。（圖／翻攝自Facebook／台灣行勝於言實踐研究院）

▲朱長生慘死泰國旅館，引起當地社會關注。（圖／翻攝自Facebook／台灣行勝於言實踐研究院，下同）

經過連日調查，泰國警方17日拘留一名21歲緬甸籍男子和一名40歲喀麥隆籍嫌犯，但另一名萬那杜籍嫌犯已潛逃出境。

緬甸籍男子向警方供稱，他上臉書找工作，看到有篇貼文徵求「對間諜跟蹤有興趣的人」，於是與一名泰國女子相約碰面，結果女子告訴他「朱男很有錢」，要求他與另外2名男子一同跟蹤，並伺機搶奪財物，怎料16日犯案後，沒在房間找到現金，才帶走手機和筆電。

不過，對於緬甸籍男子的說詞，喀麥隆籍男子全盤否認，強調自己並未參與犯罪。目前泰國警方正尋求國際刑警組織（Interpol）合作，並公布嫌犯照片，全力追緝神秘女子與在逃嫌犯的下落。

泰國媒體指出，朱長生是台灣行勝於言實踐研究院長，去年才因遭人爆料「假公益真吸金」躍上媒體版面，不料如今在泰國離奇身亡。

▲▼台商朱長生。（圖／翻攝《台灣行勝於言實踐研究院》臉書官網）

▼泰國警方公布第3名嫌犯照片。（圖／翻攝自泰國公共電視）

▲泰國警方公布第3名嫌犯照片。（圖／翻攝自泰國公共電視）

 
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