　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

村內凌晨傳出「神祕敲門聲」　監視器這一幕嚇壞村民

村內凌晨傳出此起彼落「神秘敲門聲」！　監視器竟拍到「這景象」村民瞬間嚇壞

▲近日在馬來西亞峇株巴轄縣的村子內，幾乎所有住戶到半夜都會聽到「神祕敲門聲」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日在馬來西亞峇株巴轄縣的村子內，幾乎所有住戶到半夜都會聽到「神祕敲門聲」，但當住戶前去開門時，卻都不見人影，更詭異的是連監視器都並未拍到人，倒是有道柔和細長的光線射向屋子，村民因此懷疑這可能與巫術有關。

據中國報報導，此事發生於馬來西亞柔佛州峇株巴轄縣八力拉惹（Palit Rajah）的多個村子內，當地村民諾雅娜說，其住家是最早聽見「敲門聲」的房子之一，自11月初開始，已連續3次在凌晨2時左右聽到急促的敲門聲。諾雅娜解釋，第1次敲門聲出現在11月初某個周五的凌晨2時，當時她聽到有人正在敲房子的前窗，但當她與丈夫走出屋外查看時，卻不見任何人影。

村內凌晨傳出此起彼落「神秘敲門聲」！　監視器竟拍到「這景象」村民瞬間嚇壞

▲諾雅娜正解釋事件。（圖／TikTok ahsoonyp）

隨後2次的敲門聲也發生在凌晨同個時段，但她因為有先前的經驗，所以不敢開門察看，不久後就沒再聽到敲門聲了。她說，當她把事件分享到社群媒體後，才驚覺村莊及附近地區居民也都成了敲門聲的「受害者」，除了害大家不能好好睡覺，也不敢在夜間出門。

令此事更詭異的是，就連監視器都並未拍到人，倒是有道柔和細長的光線射向屋子，村民因此懷疑這可能與巫術有關，諾雅娜說，「其中有一次，我看到有道細長柔和的光線射向父母房子的方向，過後父母家就傳來敲門聲。」

事件傳出後，曾有研究超自然現象的伊斯蘭醫療組織到該村進行調查，調查結果是說村內出現了一種生物，卻未清楚說明。據悉，更有位「高手」主動到村內協助，經過他的「做法」後，目前已再沒出現敲門聲了。

延伸閱讀
陸最強釘子戶拆了！「擋路中間」霸佔4線道　法院裁准瞬間夷為平地
夫妻都O型…竟生下A型女兒　高雄男認定妻出軌「7年後結局大逆轉」
目睹女兒吃避孕藥　人夫崩潰「才20歲就交男友」真相大反轉

ET快訊
轎車碰撞娃娃車！15人送醫　學童「滿身血」嚇壞坐地痛哭
為何打電話？柯文哲：侯友宜派親友狂約單獨見面
獨／10球員手機都裝博弈APP！裕隆慘淪簽賭隊　吳季穎遭神秘
快訊／侯友宜盼重比民調　柯文哲明早回覆：哪可能多讀2次就不一
北市知名火鍋店傳霸凌「甩巴掌、罵下賤」！被打女員工：剛好在玩
李敖兒在家和妹子「肢體互動」　挨告急喊冤
快訊／涉收回扣貪污　4公務單位人員遭約談
快訊／重比9份民調　國民黨明中常會延期
侯友宜喊話柯文哲明「重比9份民調」　侯柯配8:1柯侯配
連千毅判7年定讞　獄中服刑聲請再審遭駁確定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

少女慘遭繼父性侵6年！生母竟要她「繼續供洩慾」　忍到19歲才報案

陌生男闖家門！妹子嚇壞報警抓人　6年後竟然「嫁給他了」

拜登開Threads帳號7小時吸200萬追蹤　馬斯克反猶太言論惹火企業

16歲遭性侵！印度少女拒撤告　嫌犯剛保釋「當街拿斧頭砍死她」

村內凌晨傳出「神祕敲門聲」　監視器這一幕嚇壞村民

老公性慾太強！人妻凍未條「公開徵求小老婆」　月薪2萬共享丈夫

澳女粉絲看演唱會摔死！腳一滑「向下墜落6排座椅」　頭部重傷亡

女住家地下室發現詭異密室　「牆上一堆小手印」網嚇壞：快報警

歌手被火柱射中！下半身起火慘遭「火燒雞」　舞台上脫褲搶救小弟弟

變態韓男姦殺女教師　兇嫌母出庭「拒繳賠償金」：我們也要過生活

梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！

民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

妹子誤以為車被偷！急報案　警提醒才驚覺沒事還被開單

陸男來台旅遊首次買高鐵票　細心售票員讓他大讚服務好

玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

NewJeans「跪著」合照T1　惹毛微博粉絲..怒轟：什麼鬼姿勢？

台南寵物店大火25狗喪命　倖存臘腸犬逃劫見人就討摸

43歲陳冠希一樣帥「燦笑揮手比YA」　久違來台：台灣的朋友好久不見

棒球新紀錄！大谷翔平奮鬥歷程曝光　高一畫夢想表…他驚：要進名人堂

少女慘遭繼父性侵6年！生母竟要她「繼續供洩慾」　忍到19歲才報案

陌生男闖家門！妹子嚇壞報警抓人　6年後竟然「嫁給他了」

拜登開Threads帳號7小時吸200萬追蹤　馬斯克反猶太言論惹火企業

16歲遭性侵！印度少女拒撤告　嫌犯剛保釋「當街拿斧頭砍死她」

村內凌晨傳出「神祕敲門聲」　監視器這一幕嚇壞村民

老公性慾太強！人妻凍未條「公開徵求小老婆」　月薪2萬共享丈夫

澳女粉絲看演唱會摔死！腳一滑「向下墜落6排座椅」　頭部重傷亡

女住家地下室發現詭異密室　「牆上一堆小手印」網嚇壞：快報警

歌手被火柱射中！下半身起火慘遭「火燒雞」　舞台上脫褲搶救小弟弟

變態韓男姦殺女教師　兇嫌母出庭「拒繳賠償金」：我們也要過生活

5年來首位陸星！胡伶參戰金馬　妙答「坐飛碟來的」喊：一家人！

郭董連署書案外案／溫泉大亨養子狂劈腿騙婚　3正妹不忍了！

郭董連署書案外案／分手是噩夢開始！溫泉大亨女伴愛兒恐怖行徑曝

疑妻外遇找包養「還賣淫1次2萬」　夫雙刀架頸狂哭：痛苦了好多年

郭董連署書案外案／溫泉大亨女密友之子交保　正妹控他騙財騙婚

少女慘遭繼父性侵6年！生母竟要她「繼續供洩慾」　忍到19歲才報案

家暴法三讀！散布性私密影像納保護令　醫：對受害者有2大影響

陌生男闖家門！妹子嚇壞報警抓人　6年後竟然「嫁給他了」

SOGO、新光三越周年慶最後一波登場　主打「會員最優惠」折扣抽獎通通來

28歲男子長期健身搭配蛋白粉！　成功增肌6公斤卻「腎虛」了

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

國際熱門新聞

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

安寧房醫師揭「看見祂出現」代表死亡不遠

舞孃搶客變20女大亂鬥！男慘被打趴　想逃還被拖回來暴打

音樂祭屠殺新畫面　以色列女遭爆頭槍決

車子燒毀「保溫杯沒事」　總裁送她新車

子彈飛了10秒鐘！烏國狙擊手狙殺3.8公里外敵軍

阿根廷新任總統超狂事蹟曝！極愛「3P」　自認密宗性愛大師

以色列：1以士兵遭處決 2外國人質關押西法醫院

哈瑪斯領導人：接近達成停火協議

OpenAI幾乎全體員工「逼宮」威脅董事會下台

「殭屍鹿」病毒無藥可醫　恐有傳人風險

ChatGPT之父轉戰微軟　OpenAI逾500員工連署挺

美股收紅203點　輝達創新高、台積電ADR漲0.38%

更多熱門

相關新聞

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

馬來西亞一名人妻在社群媒體發文稱，因為28歲丈夫性慾太過旺盛，已無力單獨應付，如今要幫老公找一名小老婆，每月提供至少3000令吉（約新台幣2萬元）的補貼金，「我不介意共享丈夫，他要回妳家也可以」。

真有8年級生買房？一票人驚曝：有存錢不難

真有8年級生買房？一票人驚曝：有存錢不難

鐵板燒豆芽菜驚見「七星菸屁股」！ 網全喊噁

鐵板燒豆芽菜驚見「七星菸屁股」！ 網全喊噁

她懶得過節幫小孩「裝扮」　厭世問：意義在哪

她懶得過節幫小孩「裝扮」　厭世問：意義在哪

待台積電7年「女友跑了」！老鳥揭辛酸：身體也壞了

待台積電7年「女友跑了」！老鳥揭辛酸：身體也壞了

關鍵字：

敲門巫術東南亞要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「板橋林家最後單身漢」結婚了

吳亦凡案驚爆大逆轉！8未成年受害女全是假的

《大學生》唐葳宣布離婚！

北市知名火鍋店霸凌影片瘋傳！女員工遭連打3巴掌

好市多黑五第2天民眾狂搬1東西

新竹女遭輪姦逼簽本票　險淪40萬豬仔被賣

吳亦凡「很大是真的」！都美竹做完愛炫耀：進去就愛上

魔獸IG刪光台星只留吳卓源　

《大學生》唐葳離婚有端倪「IG吐悲傷心聲」！

好市多黑五首日2區最夯！

O型夫妻生下A型女兒！男氣炸離婚…結局糗大了

哈士奇塞進寵物背包好委屈！飼主最高罰7萬5

即／地牛翻身！中部01:16發生有感地震

秘書女友不爽就約泡湯　鳳梨掌鏡PO「入浴照」

焦凡凡嫁婁峻碩「激美婚紗照曝光了」！大尺度半球露出

更多

最夯影音

更多
梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！

梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！
民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強

民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

妹子誤以為車被偷！急報案　警提醒才驚覺沒事還被開單

妹子誤以為車被偷！急報案　警提醒才驚覺沒事還被開單

陸男來台旅遊首次買高鐵票　細心售票員讓他大讚服務好

陸男來台旅遊首次買高鐵票　細心售票員讓他大讚服務好

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面