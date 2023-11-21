村內凌晨傳出「神祕敲門聲」　監視器這一幕嚇壞村民

▲近日在馬來西亞峇株巴轄縣的村子內，幾乎所有住戶到半夜都會聽到「神祕敲門聲」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日在馬來西亞峇株巴轄縣的村子內，幾乎所有住戶到半夜都會聽到「神祕敲門聲」，但當住戶前去開門時，卻都不見人影，更詭異的是連監視器都並未拍到人，倒是有道柔和細長的光線射向屋子，村民因此懷疑這可能與巫術有關。

據中國報報導，此事發生於馬來西亞柔佛州峇株巴轄縣八力拉惹（Palit Rajah）的多個村子內，當地村民諾雅娜說，其住家是最早聽見「敲門聲」的房子之一，自11月初開始，已連續3次在凌晨2時左右聽到急促的敲門聲。諾雅娜解釋，第1次敲門聲出現在11月初某個周五的凌晨2時，當時她聽到有人正在敲房子的前窗，但當她與丈夫走出屋外查看時，卻不見任何人影。

▲諾雅娜正解釋事件。（圖／TikTok ahsoonyp）

隨後2次的敲門聲也發生在凌晨同個時段，但她因為有先前的經驗，所以不敢開門察看，不久後就沒再聽到敲門聲了。她說，當她把事件分享到社群媒體後，才驚覺村莊及附近地區居民也都成了敲門聲的「受害者」，除了害大家不能好好睡覺，也不敢在夜間出門。

令此事更詭異的是，就連監視器都並未拍到人，倒是有道柔和細長的光線射向屋子，村民因此懷疑這可能與巫術有關，諾雅娜說，「其中有一次，我看到有道細長柔和的光線射向父母房子的方向，過後父母家就傳來敲門聲。」

事件傳出後，曾有研究超自然現象的伊斯蘭醫療組織到該村進行調查，調查結果是說村內出現了一種生物，卻未清楚說明。據悉，更有位「高手」主動到村內協助，經過他的「做法」後，目前已再沒出現敲門聲了。

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