女住家地下室發現詭異密室　「牆上一堆小手印」網嚇壞：快報警

▲女在地下室發現詭異空間。（圖／翻攝自TikTok／bigbrah1）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享一段影片，她意外在地下室浴室後方發現一個隱藏房間，而且房間牆上還有許多小手印，畫面看起來十分詭異，嚇得許多網友勸她趕快報警。

國外女網友＠bigbrah1上月24日在TikTok分享密室影片，影片中可到，她打開櫥櫃門後，裡面居然還有另外一個門，藏著一間不小密室，該房間還可以從裡面上鎖，充斥著許多具有童趣感的物品，牆上還有許多小手印與腳印。

女子表示，這個密室隱藏在地下室的浴室中，牆上除了有許多小手印，一些兒童畫作與愛的小屋(Love shack)字樣，還有一張紙上寫著蕾貝卡(Rebecca)、凱莉(Kelly)和莎拉(Sarah)等名字，詭異發現讓她不知道該怎麼辦。

影片分享後立即爆紅，獲得超過680萬人次觀看。有網友表示，「這個房間要麼是一個有趣的藏身所，要麼是史上最令人毛骨悚然的地方」、「我一看到就覺得這裡關過人」、「愛情小屋是什麼？感覺怪怪的」、「以防萬一最好報警」。

女子表示，她後來把密室裡面的東西全清出來，並且重新粉刷，用來當作儲藏室，但她每次進去還是覺得很毛，由於裡面高度很低，比較適合孩童出入，讓她懷疑這個房間可能以前是孩童的秘密基地。