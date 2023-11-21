　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BBC：藍白合彷若「霰彈槍婚禮」　還沒開始就注定失敗

▲馬英九、朱立倫、柯文哲、侯友宜於政黨協商會議後合影並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲BBC不看好藍白配，認為這場還沒開始的合作注定將以失敗告終。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉睿涵／編譯

台灣2024年總統大選備受國際矚目，就連國民黨與民眾黨協商結盟的「藍白合」也成為外媒關注焦點。英國BBC在21日也以「台灣在野黨注定失敗的霰彈槍婚禮」為題，對藍白合目前的狀況進行分析，還用美國俚語「霰彈槍婚禮」來形容這場「不知道誰是新郎、新娘」的結合，直言這場還沒開始的合作，注定將以失敗告終。

資料顯示，美國習慣將「奉子成婚」一詞稱為「霰彈槍婚禮」（shotgun wedding），原因傳說是過去在美國如果女方未婚先孕，女方的父親就會拿著霰彈槍威逼男方迎娶女兒，以防止男方在婚禮完成前逃婚不肯承擔責任。不過，由於此舉通常會讓一對新人婚前就產生矛盾，因此「霰彈槍婚禮」通常也帶有不情願的意思。

▲▼侯友宜、柯文哲。（圖／記者許靖騏、湯興漢攝）

▲侯友宜與柯文哲至今仍未決定是否合作。（圖／記者許靖騏、湯興漢攝）

BBC在21日的報導中，描述了國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨主席柯文哲都承諾，將與態度日益強硬的北京建立良好關係，並降低戰爭風險，使得兩黨與目前執政、親美並喊出「台灣獨立」的民進黨得以區分開來。不過，BBC強調，兩黨的相似之處僅止於此。

BBC指出，1945年到2000年始終掌管台灣的國民黨，至今仍將總統府視為囊中之物，而國民黨高層也相信，若不是政治新貴柯文哲的出現，他們明年就能重奪執政權；儘管批評者認為柯文哲是個機會主義的民粹主義者，沒有真正、一致的政策，政治光譜也一直搖擺不定，但柯文哲的支持率卻異常的高，民調更是領先侯友宜。

報導稱，國民黨元老對自家候選人未能超越賴清德，甚至無法贏過柯文哲一事感到惱火，以至於即使柯文哲多次公開自己「憎恨國民黨」，元老們也不得不考慮讓侯友宜與柯文哲結盟，以「藍白配」的方式競選總統，但「誰正誰副」一事還需要靠民調數據來決定。

▲▼賴清德與蕭美琴「賴蕭配」搭檔競選。（左圖／總統府提供／右圖／記者屠惠剛攝）

▲BBC認為「賴蕭配」是民進黨的競選武器。（左圖／總統府提供／右圖／記者屠惠剛攝）

藍白兩黨在17日晚間因民調數據問題產生爭執，而這一切到18日上午都宣告結束了。BBC指出，柯文哲當天顯得相當懊惱，直言自己不該在沒有幕僚的情況下，單獨與國民黨談判，還聲稱自己「被誆了」。雖然柯文哲沒有把和國民黨合作的可能性完全說死，但時間已經不多了，總統候選人最晚必須要在11月24日完成登記。

BBC形容，如今台灣的選戰彷彿又回到了原點，即執政的民進黨將面對反對黨國民黨、民眾黨和以獨立候選人身份參選的郭台銘的挑戰。與此同時，民進黨亮出了他們的競選武器——副總統候選人蕭美琴。自2020年以來，蕭美琴就一直是活躍的駐美代表，為台美之間築起良好的溝通橋樑，讓賴蕭配很有可能俘獲年輕選民的支持。

ET快訊
快訊／中職年度最佳進步獎　富邦悍將李宗賢獲獎
蔡正元點評「民眾黨不分區名單很差」：國民黨的實在很不錯
GD受訪哽咽了：感到抱歉
北監驚爆夾帶菸酒助受刑人坐爽監　2管理員還關閉手機訊號遮蔽器
11童書包急診室堆成小山！　娃娃車2重傷女童頭骨骨折轉院
T1太陽隊鳥總偷吃高中女同學　妻和丈母娘抓姦...他秒跪：我
訂房網狂出包！旅日訂2人房「現場沒房」　業者無奈：先付款也沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BBC：藍白合彷若「霰彈槍婚禮」　還沒開始就注定失敗

AV女優最新作「抱緊處理」135公斤巨物黑鮪魚！　畫面真鹹濕

少女慘遭繼父性侵6年！生母竟要她「繼續供洩慾」　忍到19歲才報案

陌生男闖家門！妹子嚇壞報警抓人　6年後竟然「嫁給他了」

拜登開Threads帳號7小時吸200萬追蹤　馬斯克反猶太言論惹火企業

16歲遭性侵！印度少女拒撤告　嫌犯剛保釋「當街拿斧頭砍死她」

村內凌晨傳出「神祕敲門聲」　監視器這一幕嚇壞村民

老公性慾太強！人妻凍未條「公開徵求小老婆」　月薪2萬共享丈夫

澳女粉絲看演唱會摔死！腳一滑「向下墜落6排座椅」　頭部重傷亡

女住家地下室發現詭異密室　「牆上一堆小手印」網嚇壞：快報警

梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！

民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

陸男來台旅遊首次買高鐵票　細心售票員讓他大讚服務好

妹子誤以為車被偷！急報案　警提醒才驚覺沒事還被開單

NewJeans「跪著」合照T1　惹毛微博粉絲..怒轟：什麼鬼姿勢？

玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

台南寵物店大火25狗喪命　倖存臘腸犬逃劫見人就討摸

棒球新紀錄！大谷翔平奮鬥歷程曝光　高一畫夢想表…他驚：要進名人堂

43歲陳冠希一樣帥「燦笑揮手比YA」　久違來台：台灣的朋友好久不見

BBC：藍白合彷若「霰彈槍婚禮」　還沒開始就注定失敗

AV女優最新作「抱緊處理」135公斤巨物黑鮪魚！　畫面真鹹濕

少女慘遭繼父性侵6年！生母竟要她「繼續供洩慾」　忍到19歲才報案

陌生男闖家門！妹子嚇壞報警抓人　6年後竟然「嫁給他了」

拜登開Threads帳號7小時吸200萬追蹤　馬斯克反猶太言論惹火企業

16歲遭性侵！印度少女拒撤告　嫌犯剛保釋「當街拿斧頭砍死她」

村內凌晨傳出「神祕敲門聲」　監視器這一幕嚇壞村民

老公性慾太強！人妻凍未條「公開徵求小老婆」　月薪2萬共享丈夫

澳女粉絲看演唱會摔死！腳一滑「向下墜落6排座椅」　頭部重傷亡

女住家地下室發現詭異密室　「牆上一堆小手印」網嚇壞：快報警

網紅房間塞爆30位妹子！他驚「比醫生有錢？」　兩派戰翻：不能比

快訊／中職年度最佳進步獎　富邦悍將李宗賢獲獎

台中彩虹眷村旁蓋設宅！　305戶預計2028年完工

台中益民商圈少年遭私刑！警證實已接到報案　鎖定2煞追緝中

涉貪特別費還洩密！柯P北市府愛將拒認罪　辯助立委善盡職責

泰娛追星懶人包／2023最後3組泰星來台　2024已宣布1、2月都有！

李連杰童年陰影「30歲還被嚇醒」　遇海嘯劫難領悟：當最後一天活

「愈艱難的地方蕭美琴愈前行」　蔡英文：總在第一線為台灣撩落去

蔡正元點評「民眾黨不分區名單很差」：國民黨的實在很不錯

中信特攻攜手新北地檢署　盼打造健康活力職籃環境

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

國際熱門新聞

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

安寧房醫師揭「看見祂出現」代表死亡不遠

舞孃搶客變20女大亂鬥！男慘被打趴　想逃還被拖回來暴打

音樂祭屠殺新畫面　以色列女遭爆頭槍決

車子燒毀「保溫杯沒事」　總裁送她新車

子彈飛了10秒鐘！烏國狙擊手狙殺3.8公里外敵軍

阿根廷新任總統超狂事蹟曝！極愛「3P」　自認密宗性愛大師

妹子報警抓走陌生男　6年後嫁給他

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

以色列：1以士兵遭處決 2外國人質關押西法醫院

哈瑪斯領導人：接近達成停火協議

「殭屍鹿」病毒無藥可醫　恐有傳人風險

OpenAI幾乎全體員工「逼宮」威脅董事會下台

更多熱門

相關新聞

侯再拋藍白派4專家直播檢視9份民調　張其祿：大家應先講清楚規則

侯再拋藍白派4專家直播檢視9份民調　張其祿：大家應先講清楚規則

「藍白合」在民調誤差範圍解讀上無共識而卡關，國民黨總統參選人侯友宜今（21日）喊話民眾黨總統參選人柯文哲再協商，雙方各派2位專家學者，明直播審視上次的9份民調，而柯則說明早開記者會處理。對此，民眾黨立委張其祿表示，時間緊湊，且最重要的是大家先講清楚規則是什麼，待大家都接受、沒有爭議後才能往這個方向走，再來談幾份民調。決

柯文哲曝：不分區名單「沒有郭人馬」

柯文哲曝：不分區名單「沒有郭人馬」

已罵過蔡壁如　柯文哲再酸侯友宜

已罵過蔡壁如　柯文哲再酸侯友宜

快訊／為何打電話？柯文哲曝原因

快訊／為何打電話？柯文哲曝原因

快訊／侯盼重比民調　柯明早正式回覆

快訊／侯盼重比民調　柯明早正式回覆

關鍵字：

台灣總統選舉賴清德侯友宜柯文哲BBC藍白配霰彈槍婚禮

讀者迴響

熱門新聞

「板橋林家最後單身漢」結婚了

吳亦凡案驚爆大逆轉！8未成年受害女全是假的

《大學生》唐葳宣布離婚！

北市知名火鍋店霸凌影片瘋傳！女員工遭連打3巴掌

好市多黑五第2天民眾狂搬1東西

新竹女遭輪姦逼簽本票　險淪40萬豬仔被賣

吳亦凡「很大是真的」！都美竹做完愛炫耀：進去就愛上

魔獸IG刪光台星只留吳卓源　

即／彰化娃娃車2孩重傷　2歲女童遭拋飛車外

《大學生》唐葳離婚有端倪「IG吐悲傷心聲」！

快訊／從沒說一定要當正的！　侯友宜：怕輸不敢走下去的會被人笑死

好市多黑五首日2區最夯！

O型夫妻生下A型女兒！男氣炸離婚…結局糗大了

哈士奇塞進寵物背包好委屈！飼主最高罰7萬5

秘書女友不爽就約泡湯　鳳梨掌鏡PO「入浴照」

更多

最夯影音

更多
梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！

梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！
民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強

民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

陸男來台旅遊首次買高鐵票　細心售票員讓他大讚服務好

陸男來台旅遊首次買高鐵票　細心售票員讓他大讚服務好

妹子誤以為車被偷！急報案　警提醒才驚覺沒事還被開單

妹子誤以為車被偷！急報案　警提醒才驚覺沒事還被開單

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面