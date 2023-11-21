BBC：藍白合彷若「霰彈槍婚禮」　還沒開始就注定失敗

▲BBC不看好藍白配，認為這場還沒開始的合作注定將以失敗告終。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉睿涵／編譯

台灣2024年總統大選備受國際矚目，就連國民黨與民眾黨協商結盟的「藍白合」也成為外媒關注焦點。英國BBC在21日也以「台灣在野黨注定失敗的霰彈槍婚禮」為題，對藍白合目前的狀況進行分析，還用美國俚語「霰彈槍婚禮」來形容這場「不知道誰是新郎、新娘」的結合，直言這場還沒開始的合作，注定將以失敗告終。

資料顯示，美國習慣將「奉子成婚」一詞稱為「霰彈槍婚禮」（shotgun wedding），原因傳說是過去在美國如果女方未婚先孕，女方的父親就會拿著霰彈槍威逼男方迎娶女兒，以防止男方在婚禮完成前逃婚不肯承擔責任。不過，由於此舉通常會讓一對新人婚前就產生矛盾，因此「霰彈槍婚禮」通常也帶有不情願的意思。

▲侯友宜與柯文哲至今仍未決定是否合作。（圖／記者許靖騏、湯興漢攝）

BBC在21日的報導中，描述了國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨主席柯文哲都承諾，將與態度日益強硬的北京建立良好關係，並降低戰爭風險，使得兩黨與目前執政、親美並喊出「台灣獨立」的民進黨得以區分開來。不過，BBC強調，兩黨的相似之處僅止於此。

BBC指出，1945年到2000年始終掌管台灣的國民黨，至今仍將總統府視為囊中之物，而國民黨高層也相信，若不是政治新貴柯文哲的出現，他們明年就能重奪執政權；儘管批評者認為柯文哲是個機會主義的民粹主義者，沒有真正、一致的政策，政治光譜也一直搖擺不定，但柯文哲的支持率卻異常的高，民調更是領先侯友宜。

報導稱，國民黨元老對自家候選人未能超越賴清德，甚至無法贏過柯文哲一事感到惱火，以至於即使柯文哲多次公開自己「憎恨國民黨」，元老們也不得不考慮讓侯友宜與柯文哲結盟，以「藍白配」的方式競選總統，但「誰正誰副」一事還需要靠民調數據來決定。

▲BBC認為「賴蕭配」是民進黨的競選武器。（左圖／總統府提供／右圖／記者屠惠剛攝）

藍白兩黨在17日晚間因民調數據問題產生爭執，而這一切到18日上午都宣告結束了。BBC指出，柯文哲當天顯得相當懊惱，直言自己不該在沒有幕僚的情況下，單獨與國民黨談判，還聲稱自己「被誆了」。雖然柯文哲沒有把和國民黨合作的可能性完全說死，但時間已經不多了，總統候選人最晚必須要在11月24日完成登記。

BBC形容，如今台灣的選戰彷彿又回到了原點，即執政的民進黨將面對反對黨國民黨、民眾黨和以獨立候選人身份參選的郭台銘的挑戰。與此同時，民進黨亮出了他們的競選武器——副總統候選人蕭美琴。自2020年以來，蕭美琴就一直是活躍的駐美代表，為台美之間築起良好的溝通橋樑，讓賴蕭配很有可能俘獲年輕選民的支持。