哈瑪斯停火協議細節曝光　傳將停火5天！釋放最多100名人質

▲以巴衝突持續至今。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯發出聲明，稱與以色列即將達成停火協議，相關協議細節將由卡達宣布。如今有更多細節曝光，依據法新社掌握到的消息，這次為期5天的停火將包括地面停止戰鬥，也會釋放50至100名人質，作為交換，以色列監獄將釋放300名巴勒斯坦人。

綜合BBC、衛報等報導，這次以哈接近停火的協議消息，由哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）在21日向媒體發布，但這份聲明並未包含更進一步的細節。

依據法新社掌握到的初步停火協議內容，這次停火為期5天，將包括停止地面戰鬥與限縮以色列在南加薩的空中行動，哈瑪斯將釋放50名至100名人質（包括以色列平民或其他國籍者，但不包括士兵），作為交換，300名巴勒斯坦人（包括婦女與孩童）將從以色列監獄釋放。

法新社上述訊息來自哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織的匿名官員，這些人披露哈瑪斯及伊斯蘭聖戰組織已同意停火協議。

另外，哈瑪斯官員雷希克（Izzat el Reshiq）也向半島電視台透露，談判重點在於停火時長、向加薩運送援助物資及以色列人質與巴勒斯坦囚犯交換，雙方都將釋放婦女及孩童。他也說，協議細節將由卡達宣布。

▼圖為哈瑪斯領導人哈尼雅。（圖／達志影像／美聯社）