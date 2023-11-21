日本郵船貨輪遭挾持「葉門反抗軍首曝畫面」　25船員失聯中

▲葉門反抗軍「青年運動」釋出挾持「銀河領袖號」的畫面。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

葉門什葉派反抗軍「青年運動」（Huthi）19日宣布，在紅海南部挾持一艘「與以色列有關的」貨輪，20日首度釋出相關影片。不過目前已經證實，這艘貨輪是由英國「銀河海事公司」（Galaxy Maritime）擁有，日本三菱旗下日本郵船（Nippon Yusen）營運，而25名船員迄今失聯、狀況不明。

青年運動透過旗下馬西拉電視台（Al Masirah）播送影片，只見一架直升機從後方靠近「銀河領袖號」（Galaxy Leader），約10名武裝分子登船後，把船員綁起來，闖入駕駛室，或用槍口指著船員大喊「以色列去死吧！美國去死吧！」

TBS、路透社等外媒指出，青年運動獲得伊朗支持，自10月7日衝突爆發以後，公開表態力挺哈瑪斯，多次向以色列發射導彈與無人機，如今宣稱扣押「與以色列有關」的銀河領袖號。

不過，以色列軍方駁斥這艘貨輪屬於該國，以色列總理辦公室也譴責，這是伊朗的「新形式恐怖主義」，但德黑蘭當局否認參與。值得注意的是，國土報（Haaretz）等以色列媒體指出，銀河領袖號確實屬於一個與以色列富商有關的公司。

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銀河海事公司證實，銀河領袖號在葉門南部荷台達港（Hodeidah）附近「被軍事人員透過直升機非法登船」，隨後失去所有通訊，此舉「嚴重侵犯全球船隊的航行自由，並且是對國際貿易的嚴重威脅。」日本郵船證實，這艘貨輪主要用於汽車運輸，25名船員包含保加利亞、烏克蘭、菲律賓、墨西哥、羅馬尼亞公民，但沒有日本人。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）也於20日表示，銀河領袖號的扣押「公然違反國際法」，要求立刻釋放這艘貨輪及其船員。



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