全美最稀有！漁夫捕獲罕見「半藍半橘」龍蝦　網一看驚喊：別殺牠

▲美國有漁夫捕獲一隻半藍半橘、雌雄同體的龍蝦。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

來自美國緬因州的諾爾斯（Jacob Knowles），經常在網上分享自己的工作趣事，吸引了260萬粉絲追蹤，而他日前也在TikTok秀出最近捕獲的一尾半藍半橘、雌雄同體的奇特龍蝦，吸引逾630萬人觀看。

據《紐約郵報》報導，諾爾斯14日秀出影片，聲稱他的朋友捕到了一隻罕見龍蝦。從影片可見，這隻龍蝦右半邊的外殼是橘色的，而左半邊則呈藍色。但更令人驚訝的是，龍蝦藍色的部分具有雄性性徵，橘色的部分則是雌性，顯示這是一隻雌雄同體的奇特龍蝦。

諾爾斯表示，他從事捕魚多年來，從未見過或聽說這樣的龍蝦，「這可能是緬因最稀有的龍蝦之一」，而緬因大學的研究也顯示，發現雙色龍蝦的機率只有5千萬分之一。

諾爾斯的影片在TikTok曝光後，瞬間吸引了百萬人觀看，而諾爾斯也開放粉絲們投票，決定他應該放走這隻龍蝦，或是將龍蝦養在一個寬敞的水下籠子裡，試驗牠是否能自我繁殖。

經投票後，諾爾斯決定順應網友「刀下留蝦」的要求，將龍蝦當成寵物飼養，網友們甚至還舉行了命名比賽，最後以壓倒性多數票將這隻龍蝦取名為鮑伊（Bowie），以致敬擁有「異色雙瞳」（虹膜異色症）的傳奇音樂人大衛鮑伊（David Bowie）。