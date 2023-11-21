時代雜誌專訪　賴清德：不會認同「統一的幻想」

▲時代雜誌專訪賴清德。（圖／翻攝時代雜誌網站）



文／中央社記者葉素萍台北21日電

美國時代雜誌今天刊登民進黨總統參選人賴清德的人物特寫，在兩岸議題上，賴清德於專訪中表示，相對國民黨，民進黨將維護台灣主權，不會認同「統一的幻想」（fiction of reunification）。

民進黨發布新聞稿表示，美國時代雜誌今天刊登賴清德的人物特寫，以「台灣總統領先者面臨對中關係的平衡（Taiwan’s Presidential Frontrunner Faces a Balancing Act With China）」為標題，敘述賴清德一路從礦工家庭長大的背景，直到未來若擔任總統對維護印太區域和平、提升國際經貿連結，並致力捍衛國家主權的決心。

為呈現完整的報導內容，時代雜誌10月特別派遣亞洲特派記者康貝爾（Charlie Campbell）及攝影團隊赴台採訪，跟隨賴清德與青年、國際外賓、新創業者、同志家庭、及人權組織代表會面，並參與在新北市萬里的造勢活動。

時代雜誌以「賴清德具有醫生在病床邊的態度，仔細傾聽，用柔和的眼神和令人放鬆的幽默來舒緩情緒」形容他的性格及處事方式。

文章敘述賴清德成長背景，包括小時候曾遇過颱風將住家屋頂吹掉的經驗，他表示貧困的生活環境是父親留給他最大的資產，讓他更努力、更積極從事各項工作，並賦予他堅定突破困境的決心。報導內容指出，賴清德秉持此份工作態度，曾前往哈佛就學、在台南市擔任醫師，現在成為明年總統選舉中的領先者。

在兩岸議題上，賴清德於專訪中表示，相對國民黨，民進黨將維護台灣主權，不會認同「統一的幻想」（fiction of reunification）。此外，賴清德強調台灣應持續提升國際經貿連結，確保台灣持續作為國際經濟不可或缺一員，以強化台灣的整體安全。他強調：「晶片及科技產業是台灣的優勢，也是台灣對國際社會的責任」。

時代雜誌報導說，上個月賴清德成為台灣參與同志遊行的最高層級政府官員。賴清德認為他支持同婚議題是非常自然的選擇，因為他堅信自由、民主與人權價值。

報導提及，相對台灣對進步價值的擁抱，以及對民主政治的堅持，北京則連「前總理李克強去世後情感過於豐沛的悼念內容都刪除」，以避免造成社會動盪。

文章最後敘述，即便兩岸只隔100英里，但2個社會彼此間的差異日益增加，而未來，身為礦工之子的賴清德，將不畏懼各項挑戰，義無反顧地付出努力，以持續確保台灣民主自由的生活方式。