癡戀牛郎卡慘死！日本少女被迫遠征海外「肉身還債」　岸田要查了

▲日本東京都新宿區歌舞伎町，牛郎店店家在新冠疫情後如雨後春筍般成長。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠疫情以後，牛郎店（男模會館）在日本如雨後春筍般激增，如今卻衍生出嚴重的社會問題。為了衝業績，牛郎用盡各種手段拐騙女性顧客，讓對方欠下數百萬的酒水錢。在牛郎的慫恿下，女客只好被迫出國賣淫，以支付所謂的「賒帳付款」，還有人在金錢壓力下自殺未遂。

日本在野黨眾議院議員要求首相岸田文雄，應該正視問題的嚴重性。

根據日媒《朝日電視台新聞》、《TBS NEWS》，最近惡質牛郎俱樂部強逼女性顧客賣淫支付賒帳的相關案例，在日本如雨後春筍般激增，像是一名年僅17歲的女高中生被歌舞伎町的牛郎強逼到店消費買酒，最後因欠下173萬日圓而被牛郎要求在街頭站壁賣淫。立憲民主黨要求政府，應該依據風俗營業法加強取締。

面對牛郎所致社會問題日益氾濫，立憲民主黨昨日（20）在國會召開在野政黨聽證會，其中有受害女性和家屬出席聽證會公開受害過程，包括被要求支付巨額的「賒帳付款」，以及被牛郎和店家要求遠走東南亞、香港、澳門、澳洲等海外賣淫。

眾議院議員鎌田小百合（鎌田さゆり，立憲民主黨）在聽證會上痛批，這些惡質的牛郎讓許多受害女性賠上人生，甚至還有受害女性試圖輕生，因此她要求首相岸田文雄應該針對惡質的牛郎、牛郎俱樂部、罔顧法律的商業手段制定應對策略。

岸田文雄回應，「政府將攜手相關部門形成更加緊密的合作，針對上述問題制定對策。」

一名年僅20歲的受害女性A某在聽證會上透露，「每天從早到晚、24小時都會接到電話，問我到底哪時候才能還錢，問我是否正在工作、或是問我的銷售業績是多少」；她表示，牛郎填補了對於愛情的憧憬和內心的寂寞，才會因此陷入牛郎坑而無法自拔，不僅2年來花了1000萬日圓，就連現在也還剩下160萬日圓的賒帳。

▲年輕女性因孤單寂寞，容易陷入牛郎設下的金錢陷阱。（示意圖／CFP）

報導引述受害女性的說法分析，這些受害女性在陷入牛郎的愛情陷阱而無法自拔，若無法償還欠下的賒帳，牛郎或店家會要求受害女性前往東南亞、香港、澳門、澳洲等海外賣淫，因為這些國家或地區海外觀光客眾多，就算女性一個人入境也不會被懷疑，至於美國在入境時的條件相對之下較為嚴苛，因此建議前往較容易入境的國家或地區賣淫。

另一名25歲受害女性B某的母親則在聽證會透露，女兒當初因閨蜜邀約，被一同帶到牛郎店，當初因為「帶朋友同歡享有折扣優惠」的關係才決定進店消費，起初只欠下3000日圓，豈料在牛郎生日當天卻變成欠下200萬日圓鉅款，女兒甚至因為欠下鉅款而被迫多次尋短，目前仍在醫院接受治療。

根據《日本放送協會》，日本厚生勞動大臣武見敬三20日在閣僚會議後的記者會上表示，針對惡質牛郎所引發的社會問題，政府將與警方攜手合作，制定相關對策、防止類似案例再度發生。

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