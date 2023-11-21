拜登開Threads帳號7小時吸200萬追蹤　馬斯克反猶太言論惹火企業

▲美國總統拜登開通Threads帳號，7小時就吸引200萬人追蹤。（翻攝Threads@joebiden）

圖文／鏡週刊

美國總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在20日開通Threads帳號，白宮證實此舉已籌備幾週，強調將以不同方式和人民接觸。拜登也在帳號上發布第一篇貼文，帳號開通7小時後，已吸引超過200萬追蹤。

▲白宮註冊了Threads官方帳號，總統、第一夫人、副總統和第二先生的帳號也同時開通。（翻攝Threads@joebiden）

根據路透社、CNBC報導，白宮註冊了Threads官方帳號，總統、第一夫人、副總統和第二先生的帳號也同時開通。拜登在官方帳號上首篇發文表示，自己將透過一個新的平台來傳達訊息，但內容不變。

拜登在發文中稱，現在面臨一個轉折點，「今天所做的決定，將決定未來幾十年。」拜登也說，他不認為美國的未來是黑暗、慘淡、分裂的，「我看到一個即將起飛的美國，我將繼續竭盡全力迎接這一刻，並繼續向大家匯報。」

報導中提到，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）入主推特後，先是將應用程式改名為「X」，又推出收費、藍勾勾等機制，引發一連串爭議，再加上日前馬斯克被指協助散播反猶太人言論，讓許多企業開始抵制X，如迪士尼、CNN的母公司華納兄弟探索等公司，都將暫停在X上投放廣告。

白宮決定加入Threads，此舉也增加了Facebook 創辦人祖克柏控制的平台的可信度。同時，一些重要公眾人物宣布他們將完全從X轉向Threads，並表示是因馬斯克的行為所致。

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