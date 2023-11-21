洋腸輸了！蝙蝠生殖器7倍大粗長　採「賢者模式」不插入交歡12hrs

▲科學家發現，雄性蝙蝠的陽具是雌性蝙蝠陰道的7倍長，而且陽具的「頭」還是愛心狀，同樣是雌性陰道口的7倍大。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

人類世界有「洋腸」，但動物世界的「洋腸」早已超越人類！近日瑞士科學家研究大棕蝠的交配與生殖器，發現牠們早已「異於常人」，而且交歡模式相當有趣。

瑞士洛桑大學（University of Lausanne）生態與演化學院的科學家們，近日在《當代生物學》（Current Biology）期刊上發表一篇報告，主要研究大棕蝠的交配活動。科學家發現，雄性蝙蝠的陽具，是雌性蝙蝠陰道的7倍長，而且陽具的「頭」還是愛心狀，同樣是雌性陰道口的7倍大。

此外，科學家發現公蝙蝠會把陽具當成「另一隻手臂」在使用，因為母蝙蝠會利用「尾膜」來遮蔽性器，阻擋公蝙蝠的交配。但這時公蝙蝠就會利用這「大粗長」的生殖器，當成另一隻手，在一邊與母蝙蝠調情的期間，來撥開母蝙蝠的尾膜，進而達成傳宗接代的目的。

▲雄性蝙蝠的陽具，是雌性蝙蝠陰道的7倍長，而且陽具的「頭」還是愛心狀。（翻自《每日郵報》）

科學家也說，由於公蝙蝠的陽具太過又粗又長，因此不利插入母蝙蝠的陰道，所以公蝙蝠都採「賢者模式」，也就是公蝙蝠不會和其他哺乳類動物一樣，有「生殖器插入」的動作，而是讓大粗長陽具抵達母蝙蝠的外陰部，並直接「射出子孫」來完成傳宗接代的目標。報告也指出，研究團隊獲取97段大棕蝠交配紀錄中，幾乎所有的交配過程都是上述的「賢者模式」。

另外科學家也觀察到，大棕蝠的交歡過程時間，最短有53分鐘，但最長可達到12.7小時。科學家也指出，他們也觀察到母蝙蝠在交配期間會發出「社交聲音」，而且母蝙蝠有自己的一套方式進行「物競天擇」，來選擇最適男伴。不僅如此，母蝙蝠也有異常長的子宮頸，相信是用來選擇與儲存精液，但這就是另一個有趣的研究議題。

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