AV女優最新作「抱緊處理」135公斤巨物黑鮪魚！　畫面真鹹濕

▲AV女優最新作讓網友受驚，「抱緊處理」135公斤巨物黑鮪魚！畫面真鹹濕。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本人氣AV女優「里美尤莉婭」近日分享最新力作，不過畫面太令人震驚，她緊密擁抱一條重達135公斤的超大黑鮪魚，讓許多網友驚艷。

原來近日里美尤莉婭跑到青森釣魚，並成功釣到一條重達135公斤的巨大黑鮪魚，里美也開心地緊抱巨物黑鮪魚合影，她之後感謝漁民們的協助，讓她完成這趟釣魚之旅。其實里美是釣魚愛好者，甚至在YouTube經營釣魚節目，平時也喜歡進行水上活動，在她的X平台上除了有性感照，也有不少跟海洋有關的生活照。

▲里美尤莉婭跑到青森釣魚，並成功釣到一條重達135公斤的巨大黑鮪魚。（翻自X平台）

▲里美平時也喜歡進行水上活動。（翻自X平台）

不少網友與粉絲對於這次的「鹹濕作品」，紛紛稱讚里美：「太厲害了！」、「里美姐姐什麼時候要轉行？我想當那條黑鮪魚！」、「不平凡的女力。」、「恭喜目標達成，這真的不容易。」另外也有網友問及「禁釣」的問題，里美解釋，現在在青森的確是禁釣季節，不過她是在禁釣季節前捕魚，所以沒有觸法的問題。

青森一本釣り一人旅

念願のクロマグロ135キロ釣り上げました

何年もかけてリベンジ頑張った自分に拍手

漁業の人たちにも感謝 pic.twitter.com/ffSInyCwpl — 里美ゆりあ (@satomiyuria1217) November 18, 2023

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