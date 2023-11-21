救援重大突破！印度隧道坍塌「41人受困」第10天　內部畫面首曝光

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北阿坎德邦（Uttarakhand）高速公路隧道施工路段12日發生坍塌，41名工人受困逾一周，救援小組將攝影機透過管道推進隧道，使隧道內部畫面首度曝光，也讓工人吃到10天來第一頓熱食。

綜合NDTV及BBC，經過10天艱鉅的救援行動，受困隧道的工人畫面首度公開。救援人員20日晚間將一條直徑15公分的管道插入隧道殘骸中，成為救援行動一大突破。他們將內窺攝影機放入管道，拍攝受困人員，可見工人穿戴安全帽等裝備，對著鏡頭揮手，並透過對講機稱他們雖處境艱難但狀況還好。

▲ 工人受困內部畫面首度曝光。（圖／達志影像／美聯社）

救援人員也將玻璃瓶裝的蔬菜香米飯（Khichdi）透過管道推入隧道，讓工人吃上第一餐熱食，因為他們此前僅靠水和果乾維生。12日上午意外發生後，救援人員迅速插入一條直徑10公分的管道供氧，但因管道較窄，只能輸送體積不大的零食，如今使用較寬的管線，便可運送更多食物和藥品、手機等用品。

這場救援行動10天來遭遇多次延誤與阻礙，主因是山崩、土質鬆軟及落石等，當局目前計畫挖出寬到足以容納90公分管道的孔道，讓工人從管道爬出隧道。印度道路運輸和公路部部長加德卡里（Nitin Gadkari）20日到現場勘災，當時稱救援行動可能還會持續2至3天。