烏克蘭2高階資安官員遭開除　疑涉貪5390萬

▲烏克蘭國家特別通訊和資訊保護局長史基浦（Yurii Shchyhol，圖中）。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭20日開除2名高階資安官員，這兩人分別是國家特別通訊和資訊保護局（SSSCIP）局長史基浦（Yurii Shchyhol）及其副手佐拉（Viktor Zhora）。在解職消息傳出後不久，反貪腐檢察官宣布針對政府資安機構展開貪汙調查。

路透報導，史基浦與佐拉遭解職消息是由內閣高級官員梅爾尼丘克（Taras Melnychuk）透過社群平台Telegram發布，但並未提及解職原因。史基浦在臉書發文強調相信可以證明自身清白，但佐拉則未立即發表評論。

就在解僱消息傳出後不到1個小時，反貪腐檢察官指出，正在調查國家特別通訊和資訊保護局正副局長，此案總計6人涉案，懷疑他們在2020年至2022年期間貪汙6200萬烏克蘭幣荷林夫納（約新台幣5390萬元）。

烏克蘭國家反貪機構表示，有關部門懷疑這些人以過高的價格向疑似由他們控制的2間公司進行採購，且這項採購案並未開放給其他廠商參與競標。針對此案，國家特別通訊和資訊保護局透過聲明表示，正配合所有調查，所有採購均為合法進行。

報導指出，烏克蘭在爭取加入歐盟之際加大打擊貪腐的力道，進行調查對象包括總統澤倫斯基的前金主與烏克蘭最高法院前院長，但兩人雙雙否認有不當行為。