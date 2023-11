▲鈴木一朗50歲寶刀未老球勁太強,手一揮就打破教室玻璃。(翻自kumanichi.com)

日本球星鈴木一朗雖然已經50歲了,且已退下第一線位置,但至今仍是日本體壇傳奇,甚至是「神」的地位!鈴木在本月4日前往北海道旭川東高中,對校隊球員進行特別指導時,他在現場用力揮棒,不小心打破學校玻璃。現在校方不僅沒有修復這塊碎玻璃,還特別請廠商裱起來,並會放在學校保存與公開展示,供大家朝聖。

據日本《朝日新聞》報導,當時鈴木前往北海道旭川東高中,對校隊球員進行棒球特別指導,並在現場示範打擊,據悉學校有架設高8公尺的防護網,以防棒球飛進後方的校舍。不過鈴木的球勁實在太強,他在現場示範打擊,沒想到一揮棒,球直接飛進一間教室的窗戶,更直接把窗戶玻璃打破。隨後鈴木露出「不好意思」的表情,而學生們則是驚呼連連,被鈴木的打擊威力給懾服。

▲鈴木一朗50歲揮棒打破學校玻璃,校方真的裱起來「膜拜」。(翻自Livedoor)

事後校方並沒有要求鈴木負擔修玻璃的金額,反而是把這塊碎玻璃保存下來。報導指出,校方特別請玻璃廠商來處理,廠商也承認,這是他們第一次「修玻璃」不用先把碎玻璃處理掉,而是必須小心翼翼把碎玻璃窗戶拆下,然後回去加裝鋁框,讓這塊被鈴木打破的玻璃「裱起來」。這些處理費用,也由校方全額負擔。

未來這塊「被鈴木打破的教室窗戶玻璃」,將會成為校方的展示品之一,供大家朝聖,並希望棒球校隊球員看到這塊碎玻璃後,會受到激勵與啟發。另外校方也指出,被鈴木打破窗戶的教室,其實有兩層玻璃,鈴木打破的是外層玻璃,內層玻璃並沒有受到影響,因此當時在教室內上課的學生,也沒有受到傷害。

