▲鈴木一朗50歲寶刀未老球勁太強，手一揮就打破教室玻璃。（翻自kumanichi.com）

圖文／鏡週刊

日本球星鈴木一朗雖然已經50歲了，且已退下第一線位置，但至今仍是日本體壇傳奇，甚至是「神」的地位！鈴木在本月4日前往北海道旭川東高中，對校隊球員進行特別指導時，他在現場用力揮棒，不小心打破學校玻璃。現在校方不僅沒有修復這塊碎玻璃，還特別請廠商裱起來，並會放在學校保存與公開展示，供大家朝聖。

據日本《朝日新聞》報導，當時鈴木前往北海道旭川東高中，對校隊球員進行棒球特別指導，並在現場示範打擊，據悉學校有架設高8公尺的防護網，以防棒球飛進後方的校舍。不過鈴木的球勁實在太強，他在現場示範打擊，沒想到一揮棒，球直接飛進一間教室的窗戶，更直接把窗戶玻璃打破。隨後鈴木露出「不好意思」的表情，而學生們則是驚呼連連，被鈴木的打擊威力給懾服。

▲鈴木一朗50歲揮棒打破學校玻璃，校方真的裱起來「膜拜」。（翻自Livedoor）

事後校方並沒有要求鈴木負擔修玻璃的金額，反而是把這塊碎玻璃保存下來。報導指出，校方特別請玻璃廠商來處理，廠商也承認，這是他們第一次「修玻璃」不用先把碎玻璃處理掉，而是必須小心翼翼把碎玻璃窗戶拆下，然後回去加裝鋁框，讓這塊被鈴木打破的玻璃「裱起來」。這些處理費用，也由校方全額負擔。

未來這塊「被鈴木打破的教室窗戶玻璃」，將會成為校方的展示品之一，供大家朝聖，並希望棒球校隊球員看到這塊碎玻璃後，會受到激勵與啟發。另外校方也指出，被鈴木打破窗戶的教室，其實有兩層玻璃，鈴木打破的是外層玻璃，內層玻璃並沒有受到影響，因此當時在教室內上課的學生，也沒有受到傷害。

50-year-old Ichiro Suzuki is out here shattering windows pic.twitter.com/hUNSzMtPmn — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 6, 2023

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