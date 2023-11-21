陌生男闖家門！妹子嚇壞報警抓人　6年後竟然「嫁給他了」

▲凱薩琳曾報警抓走未來的丈夫麥克。（圖／翻攝臉書Katherine Lucero Richard、Mike Richard ）



記者吳美依／綜合報導

來自美國紐約州的凱薩琳（Katherine Richard）回家時，竟發現沙發上躺著一名陌生男子，立刻嚇得報警抓人，後來才證實是誤會一場。不過，她也因此結識了鬧烏龍的麥克（Mike Richard），2人逐漸從朋友升格情人，最終在事件發生的6年後，攜手步入禮堂。

2016年，年僅22歲的凱薩琳出去參加派對，並且事先叮囑妹妹不要鎖門。她狂歡一整晚後，直到隔天早上8點才回家，未料一走進客廳，卻發現陌生男子躺在沙發上，「他在打呼，還把鞋脫了」，顯然酩酊大醉。

凱薩琳嚇壞了，悄悄溜進房間叫醒妹妹，並且一起逃到屋外報案，請警方押送陌生男子離開，並且基於安全考量，同意提出第二級非法入侵指控。後來，她和朋友聊起這件事，才驚覺自己與陌生男子有共同朋友，聽完對方親自解釋後，決定撤告。

原來，麥克那晚出去喝酒，並且打算借宿同事家，卻疑似不勝酒力，才會「走錯門」，闖入凱薩琳家倒頭就睡，這個錯誤不僅招致起訴，還被拍下嫌犯大頭照，登上地方新聞版面。解開誤會後，他帶著鮮花登門道歉，誠摯態度不僅讓雙方成為朋友，還意外博得未來岳父母的好感。

不過，凱薩琳當時有個穩定交往的男友，因此雖與麥克保持聯繫，但互動僅限於社群媒體上的追蹤按讚，直到分手後才接受對方邀約，共同參加一場美國國慶派對，並且開始交往。

2020年12月，凱薩琳在紐約市中央公園接受麥克求婚，2022年5月正式步入禮堂，今年2月迎接女兒。她受訪時說，「這是一個美麗而愚蠢的故事，因為它是如此獨特。我不想做任何改變，而我認為這讓我們的愛更加堅定…我們很幸運能夠擁有彼此。」麥克也大讚妻子是「偉大的母親」，「激發出我最好的一面。」