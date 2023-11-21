超跑「撞爛只剩座椅」悽慘全毀照曝　駕駛玩命競速噴飛車外45公尺

▲一輛雪佛蘭Corvette超跑全毀，撞得四分五裂。（圖／翻攝自Facebook／@MCFR.FB）

記者張寧倢／編譯

美國佛州地方官員表示，18日上午疑似有人非法在街頭賽車競速，結果在交叉路口發生嚴重車禍，一輛雪佛蘭（Chevrolet）白色Corvette超跑連續撞上電線桿與路樹，車體撞得四分五裂，駕駛當場彈出車外約45公尺受到重傷。警方稱，另一輛非法競速的車輛是福特野馬（Ford Mustang），但目前仍在逃逸中。

▲佛州馬里昂郡疑似一場街頭賽車發生車禍，Corvette跑車解體後殘骸散落一地。（圖／翻攝自Facebook／@MCFR.FB）

根據紐約郵報報導，佛州馬里昂郡（Marion County）消防救援部門表示，消防人員18日上午8時30分前接獲報案，在洲際200號高速公路與西南第80街有車禍發生，到場後發現一輛白色雪佛蘭Corvette跑車被撞得粉碎。

公路警方向當地媒體表示，事故原因疑似是一場街頭賽車，據信這輛Corvette撞毀前正在與一輛銀色的福特野馬跑車在公路上向西疾駛競速，路線遭到野馬阻擋後，Corvette被迫轉向卻擦撞另一輛車，隨後失控衝撞電線桿，並衝出道路撞上路樹。

▲照片中可見Corvette車輛座椅已經與車殼分離。（圖／翻攝自Facebook／@MCFR.FB）

據消防部門公布的現場照片，Corvette被嚴重撞毀，車身解體成至少4大塊殘骸，車上駕駛則被噴飛到距離殘骸45公尺以外的地方，警消發布「創傷警報」並將人送往醫院，據信駕駛受到重傷，但未有詳細傷勢報告。消防部門表示，電線桿被撞歪後，電纜線低垂，導致高速公路暫時封閉以利搶修。

▲車輪和引擎室零件分散各處。（圖／翻攝自Facebook／@MCFR.FB）

佛州警方已經公開福特野馬駕駛的特徵資訊，據描述是一名白人男性、留著修剪整齊的鬍鬚，右前臂上有2個刺青，身高大約在172公分至182公分之間，體重可能約102公斤至113公斤。事故調查仍在進行中。

▼目擊者表示，Corvette先撞上電線桿後，再撞上路邊樹木才停下來。（圖／翻攝自Facebook／@MCFR.FB）