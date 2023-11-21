微軟CEO暗示「願讓阿特曼回歸」　OpenAI需改變治理方式

▲納德拉20日表示，「不論阿特曼會在哪裡，都將與微軟合作」。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

在OpenAI把執行長、ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）解僱的3天後，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）20日提到，OpenAI需要改變治理方式，也暗示願意讓阿特曼回到OpenAI。

CNBC報導，納德拉駁斥OpenAI長期損害的擔憂，強調關鍵的人工智慧研究仍在持續進行，與微軟合作也是如此。納德拉所提到的內容，並未澄清阿特曼、共同創辦人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman）接下來的方向。

另外，納德拉20日接受彭博採訪時提到，微軟有意讓阿特曼與布羅克曼重返OpenAI，「不論阿特曼會在哪裡，都將與微軟合作」，且並未聽聞阿特曼在OpenAI有任何不當行為，仍對阿特曼及其領導力、能力充滿信心，但無論最後如何，OpenAI都需要改變治理方式，確保這類的大變動永遠不會重演。

阿特曼被解職一事引爆後續不小風波，儘管OpenAI找來Twitch前高層希爾（Emmett Shear）擔任臨時執行長，仍面臨員工逼宮危機，全體約770名員工中已有743人連署，比例高達96%，以集體請辭逼迫董事會下台，並要求恢復阿特曼與布羅克曼的職位。

▼ChatGPT之父阿特曼。（圖／路透）