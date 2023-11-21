原汁原味！足球名將梅西6件「世界盃戰袍」將拍賣　估可賣3億元

▲梅西在卡達世足身穿的6件球衣，將出現在蘇富比拍賣會上。（圖／翻攝自蘇富比）

記者羅翊宬／綜合報導

一年前，全球將目光聚焦在中東國家卡達，期盼著疫情後世界盃足球賽的盛大賽事。最終，擁有「阿根廷球神」之稱的隊長梅西，引領阿根廷隊在冠軍賽成功擊敗衛冕冠軍的法國隊。如今，梅西在卡達世界盃比賽時所穿的6件球衣，將在美國紐約蘇富比公開拍賣，其中他在決賽時穿的球衣估價超過800萬英鎊（約新台幣3億元）。

根據《BBC》，阿根廷隊36歲的隊長梅西，去年在卡達世足賽中擁有亮麗的表現，憑藉阿根廷隊擊敗衛冕冠軍的法國隊，使得該屆世界盃成為體育史上最偉大的賽事之一，如今創始於英國倫敦、總部位於美國紐約的拍賣行蘇富比（Sotheby's）將在11月30日至12月14日的拍賣會上，公開拍賣梅西在世界盃時穿在身上、原汁原味的6件戰袍。

蘇富比負責街頭服飾與現代收藏品的主管瓦赫特（Brahm Wachter）表示，梅西出戰卡達世界盃時所身穿的6件球衣，將會是「拍賣史上最具紀念意義的時刻」。他表示，「2022年世界盃是體育史上最偉大的賽事之一，與梅西的英勇有著內在的聯繫，鞏固他身為有史以來最偉大球員的地位。」

梅西身為8次的金球獎得主，是世足賽歷史上第一位在小組賽、16強賽、8強賽、4強賽、半決賽、決賽中都有進球的球員。

瓦赫特補充道，「蘇富比很榮幸能夠向大眾展示這些無價的收藏品，這些收藏品體現、並重新定義在足球領域上有著卓越貢獻球員的絕世風華。」

報導指出，從11月30日至12月14日期間，梅西的6件球衣將在蘇富比紐約總部免費公開展出，其所身穿的球衣預估在拍賣會上的售價將超過800萬英鎊（約新台幣3億元），有望超越「上帝之手」阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）球衣在2022年所售出的價格710萬英鎊。

蘇富比拍賣行表示，拍賣後所獲得的部分收益，將會捐給UNICAS計畫，該項目由西班牙SJD巴塞隆納兒童醫院主導，而該項目也獲得梅西慈善基金會的支持，包括為癌症等罕病兒童提供醫療服務。