女遊客在懸崖開心自拍　導遊在她眼前「突然被雷劈」奪命畫面曝

▲女子意外拍到導遊最後時刻。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

巴西36歲導遊萊爾森(Leilson de Souza)近來帶團登山，眾人好不容易抵達山頂，興奮在山上拍照時，人站在懸崖旁的他突然遭一道閃電擊中，醫護人員抵達後宣布他已經身亡，恐怖過程剛好被遊客拍了下來。

這起不幸事件19日早上發生在里約熱內盧當地國家公園Tijuca National Park，從26歲女子卡拉(Karlla Araújo)的自拍影片中可看到，當時大家十分開心順利抵達山頂，她對著鏡頭比YA自拍時，附近突然傳來一聲巨響，發現導遊萊爾森被雷擊中，嚇得她發出尖叫。

VÍDEO | Mulher filma momento em que raio atinge guia de turismo na Pedra da Gávea



Bombeiros foram acionados para o socorro de Leilson de Souza, de 36 anos, que estava num local chamado de Cadeirinha, mas ele foi encontrado sem vida. Leia mais: https://t.co/uzKHarKtZb pic.twitter.com/dslsqKoIkn — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) November 20, 2023

事件發生地點Pedra da Gávea山頂，是當地最難行走的登山步道之一，也因為這樣增加救援難度，救援人員最後使用直升機才順利抵達現場，然而抵達時發現萊爾森已經死亡。

卡拉表示，萊爾森有10年豐富導遊經驗，當天出發前，萊爾森雖然曾警告可能會下雨，但由於天氣變化無常很難說，所以大家最後還是決定出發，眾人花了約2個小時上山，沒想到突然發生慘案，當下大家都很驚慌害怕，幸好導遊的弟弟也有同樣的專業，最後平安帶大家下山。