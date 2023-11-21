試膽玩通靈板「突然下指令殺人」　17歲男遭3好友殺害全身赤裸亡

▲少年突然死亡，死因仍在調查中。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞17歲少年荷西(Jose Mauricio Ospina)去年4月與3名好友試膽玩通靈板後，被發現全身赤裸陳屍在床單中，家人至今還是不知道他為何被殺。3名好友供稱，當時他們嗑藥玩通靈板，被通靈板下指令殺人才會殺了荷西，但是他們也不記得過程。

西班牙《國家報》報導，事件去年4月13日發生在波哥大Patio Bonito鎮，17歲少年荷西被人發現陳屍在一棟房子中，全身赤裸並且臉部朝下，包裹在一條床單中，頭部有瘀傷。

法醫驗屍後發現，荷西的死因為窒息，且死後屍體有被移動過的痕跡。3名好友向警方表示，他們服用毒品麥角二乙胺（LSD）後一起玩通靈板，結果通靈板指示必須要殺掉一名伙伴，他們才會對荷西下手，「我看到彩色的人，我的同學突然撞到牆，然後荷西突然倒在地上全身是血，我以為這一切只是夢」。

▲媽媽希望當局不要停止調查。（圖／翻攝自推特）

對於朋友的說詞，死者家屬則強調荷西沒有嗑藥，且屍體也沒有驗出任何酒精或毒品成分。母親克勞蒂亞(Claudia Velásquez)傷心表示，事發當天兒子告訴她要去朋友家玩，然而她晚間11時發現兒子沒有回家，打電話也沒接，以為兒子可能留宿在朋友家，凌晨4時醒來時又給兒子打了電話，結果警察接起電話，才發現兒子已經遇害。

事發至今已經過了一年多，克勞蒂亞還是不知道兒子到底為什麼被殺，「我的孩子很聰明，一直都專注在課業上，成績很好，他們奪走了我的命，我不知道到底發生了什麼事，我要知道真相」。荷西的死因仍在調查中。