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拜登81歲生日大禮！民調「首次輸川普」　年輕選民不滿外交政策

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登11月20日滿81歲，而他的生日大禮竟是支持率跌到歷史新低，甚至在大選民調中首次輸給前總統川普。統計結果顯示，在年輕選民之中，有高達70％的人不滿意拜登對以色列與哈瑪斯戰爭的處理方式。

美國全國廣播公司（NBC News）公布的最新民調顯示，拜登的支持度降至40％，不支持率達57％，創下他就任以來最低紀錄。現年23歲的民主黨選民謝爾（Zico Schell）表示，他對於拜登「失敗的選舉承諾、學生貸款和外交政策」感到失望。

拜登在民主黨選民中的支持度下降最明顯，在18至34歲的選民中，有70%的人不支持他對以色列與哈瑪斯戰爭的處理方式。整體民主黨選民而言，有51％的人認為以色列過度回擊，有49％的民主黨人反對繼續軍援以色列。

▲▼美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

這項民調是在11月10日至14日進行，距離以哈爆發衝突超過1個月，整體而言，有30％的美國選民認為以色列的軍事回擊不成比例，沒有正當的理由。民主黨民調專家霍威特（Jeff Horwitt）表示，拜登正處於總統任期內罕見的低點，主要原因就是美國人不滿他的外交政策。

共和黨民調專家麥金塔夫（Bill McInturff）則說，過去從未有過不涉及美國軍事的外交政策改變了美國政治格局，「這個民調結果令人震驚，因為以色列與哈瑪斯的戰爭對拜登產生顯著影響。」

除此之外，拜登大選民調中以44%的支持度，首次輸給川普的46％，儘管距離選舉尚有350天，這樣的數字仍在誤差範圍內，但今年6月拜登仍領先川普4個百分點。

另外，在目前的民意調查中，川普在18至34歲的選民中領先了4%，這與以往的民調結果相反，顯示出川普在年輕選民中的競爭力比以前更強。

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