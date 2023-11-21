喪盡天良！澳34歲色男闖養老院逞慾　90歲臥床老婦慘被性侵

▲澳洲一名90歲老婦在養老院被闖入的34歲男子性侵。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

澳洲一名34歲男子在當地15日凌晨12點40分，闖入一家養老院，對一名90歲婦女施以性侵，導致受害者身心受創、入院治療。這名男子現已被警方逮捕，並以擅闖民宅、嚴重性侵等罪名控上法庭。

據《衛報》報導，這起事件發生於新南威爾斯州的巴圖灣（Bateau Bay）養老院。事發當時，男子趁夜闖入養老院後，對獨處的90歲老婦施以性侵，導致老婦身體與精神嚴重受創。

警方20日晚間來到男子位於洞穴海灘（Caves Beach）附近的住家，以嚴重擅闖民宅、嚴重性侵、意圖性侵造成身體傷害等罪，將他緝拿歸案，但男子卻從房子後門逃了出去，並試圖跳過圍欄脫逃，卻不幸劃傷手臂，而被警方當場捕獲，並被送院治療。

法院隨後拒絕讓男子保釋，並於21日在貝爾蒙特地方法院（Belmont）展開審理。性犯罪小組指揮官多爾蒂（Jayne Doherty）表示，「任何人在自己家中遭遇這樣的襲擊都是可怕的事，但襲擊一位毫無防禦能力的老婦更是令人難以置信的行為。」

據悉，受害的老婦承受了極大的傷害，除了精神受創外，她的皮膚也在受到壓力後明顯撕裂，手臂嚴重受傷。這名婦女目前已被送往醫院接受治療，而養老院也在事後加強安保，以防止類似事件再次發生。