解僱阿特曼失逾百客戶！OpenAI急併購競爭對手　求CEO跳槽被狠拒

▲知情人士透露，OpenAI董事會在解僱前執行長阿特曼（左）後，與競爭對手Anthropic的阿莫迪（右）洽談了跳槽與合併的可能。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）被OpenAI解僱的風波持續發酵。有知情人士透露，OpenAI的董事會目前已和專注於開發通用AI系統和語言模型的競爭對手Anthropic洽談兩家公司合併的可能，並邀請Anthropic執行長跳槽OpenAI，卻狠遭拒絕。

矽谷科技媒體The Information報導，OpenAI近日爆出人事大地震。隨著前執行長阿特曼與共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）相繼離巢，外界對OpenAI前景的質疑不斷上升，公司客户也紛紛尋求退出，讓這家初創公司面臨大量業務流失的窘境。

消息透露，單只過去的一個周末就有逾百名OpenAI客户聯繫了OpenAI的競爭對手Anthropic，另外還有部分客戶則與Google Cloud和OpenAI的另一家競爭對手Cohere進行接洽，而向阿特曼伸出橄欖枝的微軟Azure也在OpenAI客戶們的考慮範圍內。

▲OpenAI的人事大地震可能讓OpenAI流失逾百客戶。（圖／CFP）

為了挽救局面，知情人士表示，OpenAI的董事會已就兩家公司可能合併一事，與競爭對手Anthropic的聯合創始人兼執行長阿莫迪（Dario Amodei）進行討論，而董事會17日解僱阿特曼，則是OpenAI向阿莫迪顯示誠意，說服他接替阿特曼成為執行長的舉動。

Anthropic是一家美國人工智慧的初創企業和公益公司，其草創成員皆由參與OpenAI GPT-2 和 GPT-3 模型開發的前研究人員組成，而這家專注於開發通用AI系統和語言模型的公司，在獲得Google資助的15億美元資金後，已成為OpenAI最大的競爭對手之一。

報導稱，目前媒體還不清楚OpenAI的合併提議是否引起了討論，但阿莫迪據悉很快就拒絕了OpenAI要他出任該公司執行長的邀請。