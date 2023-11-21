她FB賣婚戒「私訊被灌爆」！　一票男網友搶問：給約嗎

▲卡蜜兒在臉書出售婚戒，卻收到大量男網友的約會邀請。（圖／翻攝臉書Camille Fahrnbauer、TikTok@camille.fahrnbauer，下同。）



記者吳美依／綜合報導

來自美國的卡蜜兒（Camille Fahrnbauer）在臉書Marketplace出售訂婚鑽戒後，收件匣開始湧入大量陌生訊息，未料大部分男網友都不是為了議價，或者詢問商品狀況，而是邀請她外出約會。

26歲的卡蜜兒現居猶他州鹽湖城，今年2月與結婚2年的前夫分開，最近又在登山時受傷，被迫辭去護理師工作，於是決定出售1.6克拉鑽戒賺取生活費，未料卻有意外發展。她將這段經歷分享在TikTok，並且開玩笑說，「女士們，刪掉（交友軟體）Hinge，下載臉書Marketplace吧！」

根據對話截圖，私訊內容包括，「嘿，我對戒指沒興趣，但有興趣找時間帶妳去約會。妳覺得呢？」、「我還沒有要找戒指，如果我試一試（約妳出去）會不會太大膽？」、「嘿卡蜜兒，我沒有要買戒指，但帶妳去跳鄉村舞怎麼樣？我們可以聊聊妳經歷了什麼」、「老實說，我真的不想要戒指，我更想要用這枚戒指把妳重新娶回來。」

卡蜜兒接受《鏡報》採訪時說，「我一開始覺得這些訊息很有趣，但也有點毛骨悚然」，讓人懷疑這些男性在臉書搜尋「婚戒」，卻又約其他女生出去，究竟懷著什麼意圖，「我希望這些傳訊息給我的男人沒在經營戀愛關係。」

卡蜜兒表示，如果對方「長得很帥並且表現正常」，她可能願意在公共場所見面，但首先肯定要問清楚，「為什麼要在臉書Marketplace尋找訂婚戒指」。

最終，卡蜜兒沒有答應任何邀約，而是把鑽戒賣給一位要向日本女友求婚的男網友。她形容，雖然還是有點難過，但也如釋重負，「我很高興這枚戒指有了新的回憶。」